Real Madryt poznał decyzję Bayernu ws. transferu Olise za 150 milionów

Bayern Monachium zdecydował, że Michael Olise nie jest na sprzedaż do Realu Madryt. Florentino Perez chciał zaoferować 150 milionów euro, ale odpowiedź jest jasna - "nie". Informacje w tej sprawie przekazał "Fabrizio Romano".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern powiedział „nie” Realowi Madryt ws. Olise

Real Madryt tego lata chce przeprowadzić prawdziwie galaktyczne transfery. Królewscy planują pozyskanie kilku graczy, którzy diametralnie mają odmienić losy zespołu, które w zakończonym sezonie układały się bardzo źle. Do tego wszystkiego Jose Mourinho ma trzymać wszystko w ryzach jako pierwszy trener.

W ostatnim czasie szczególnie mocno mówiono o możliwym hitowym transferze na linii Bayern Monachium – Real Madryt. Królewscy zainteresowani są bowiem pozyskaniem Michaela Olise. Francuz ma za sobą genialny sezon i Florentino Perez chce to wykorzystać składając ofertę 150 milionów euro. Jednak według informacji, które przekazał Fabrizio Romano, Bayern powiedział zdecydowane „nie” sprawie transferu Olise do zespołu Los Blancos. To może oznaczać, że droga do tego ruchu jest już zamknięta.

🚨 JUST IN: Bayern Munich have COMPLETELY closed the door to Real Madrid for Michael Olise.



Florentino Pérez's intention WAS to send a 150M bid for him to test Bayern Munich, but the answer is NO.



Let's see what happens in the next days, but it will be very, very complicated.… pic.twitter.com/4RCTzjG7vd — Madrid Zone (@theMadridZone) June 9, 2026

Michael Olise w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 52 mecze, w których zdobył 22 gole oraz zanotował aż 31 asyst. To liczby niespotykane na tym poziomie od lat. Nie może więc dziwić, że o skrzydłowym coraz częściej mówi w kontekście kandydata do Złotej Piłki. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letnitego Francuza na 150 milionów euro. Na jego koncie jest 16 występów w narodowej reprezentacji – zdobył w nich cztery bramki.

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