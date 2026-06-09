Real Madryt poznał decyzję Bayernu ws. transferu Olise za 150 milionów

Bayern powiedział „nie” Realowi Madryt ws. Olise
Real Madryt tego lata chce przeprowadzić prawdziwie galaktyczne transfery. Królewscy planują pozyskanie kilku graczy, którzy diametralnie mają odmienić losy zespołu, które w zakończonym sezonie układały się bardzo źle. Do tego wszystkiego Jose Mourinho ma trzymać wszystko w ryzach jako pierwszy trener.
W ostatnim czasie szczególnie mocno mówiono o możliwym hitowym transferze na linii Bayern Monachium – Real Madryt. Królewscy zainteresowani są bowiem pozyskaniem Michaela Olise. Francuz ma za sobą genialny sezon i Florentino Perez chce to wykorzystać składając ofertę 150 milionów euro. Jednak według informacji, które przekazał Fabrizio Romano, Bayern powiedział zdecydowane „nie” sprawie transferu Olise do zespołu Los Blancos. To może oznaczać, że droga do tego ruchu jest już zamknięta.
Michael Olise w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 52 mecze, w których zdobył 22 gole oraz zanotował aż 31 asyst. To liczby niespotykane na tym poziomie od lat. Nie może więc dziwić, że o skrzydłowym coraz częściej mówi w kontekście kandydata do Złotej Piłki. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letnitego Francuza na 150 milionów euro. Na jego koncie jest 16 występów w narodowej reprezentacji – zdobył w nich cztery bramki.
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