Cody Gakpo częścią wymiany? Liverpool ma plan na hitowy transfer

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Yan Diomande może zamienić się klubami z Codym Gakpo

Liverpool od dłuższego czasu poważnie interesuje się Yanem Diomande, który ma za sobą znakomity sezon w barwach Lipska. Iworyjski skrzydłowy rozegrał 36 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst, potwierdzając swój ogromny potencjał. Problemem dla władz z Merseyside pozostają wymagania finansowe niemieckiego klubu, który oczekuje za swoją gwiazdę kwoty przekraczającej 100 milionów euro. Na Anfield Road nie zamierzają jednak rezygnować z walki o utalentowanego zawodnika i przygotowali interesujący plan mający ułatwić przeprowadzenie całej operacji.

Jak informuje brytyjski portal „TEAMtalk”, Liverpool jest bowiem gotowy zaproponować Lipskowi kartę zawodniczą Cody’ego Gakpo oraz odpowiednią dopłatę w zamian za transfer Yana Diomande. Taka oferta może okazać się bardzo atrakcyjna dla przedstawicieli klubu z Bundesligi. Oprócz znaczącego zastrzyku gotówki Byki zyskałyby również doświadczonego piłkarza, który mógłby od razu wejść do podstawowego składu i częściowo zrekompensować ewentualną stratę swojego największego gwiazdora.

Wydaje się, że dopłata ze strony Liverpoolu mogłaby wynieść od 30 do 50 milionów euro, biorąc pod uwagę aktualne wyceny obu zawodników. Według danych serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa 27-letniego Gakpo wynosi obecnie około 60 milionów euro, podczas gdy 19-letni Diomande wyceniany jest na 90 milionów euro. Na korzyść reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej przemawiają przede wszystkim młody wiek oraz dynamiczny rozwój, które sprawiają, że jego pozycja na rynku transferowym systematycznie rośnie.