Kane przełamał kolejną barierę. Niebywałe osiągnięcie

15:57, 19. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Harry Kane w meczu Bayern Monachium - Borussia Dortmund przełamał kolejną magiczną barierę. Tym razem Anglik mógł cieszyć się ze zdobycia gola numer 400 w karierze.

Harry Kane
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

400 goli w karierze – historyczny moment Harry’ego Kane’a

Harry Kane bez wątpienia należy do wąskiego grona najlepszych napastników na świecie. Anglik co tydzień udowadnia, że jest w zabójczej formie, zdobywając kolejne bramki. Na listę strzelców wpisał się podczas meczu Bayern Monachium – Borussia Dortmund. Co ciekawe był to szczególny moment dla 32-letniego piłkarza. Bawarczycy wygrali hit Bundesligi (2:1), odnosząc siódme zwycięstwo z rzędu w lidze.

Gol w 22. minucie nie tylko otworzył wynik spotkania, ale był również szczególny dla samego piłkarza. Harry Kane ma na swoim koncie już 400 goli w karierze. Bramki zdobywał dla pięciu różnych klubów, najwięcej strzelając w barwach Tottenhamu, bowiem aż 280.

Liczba goli Harry’ego Kane’a z podziałem na kluby:

  • Tottenham – 280 goli
  • Bayern Monachium – 104
  • Millwall – 9
  • Leyton Orient – 5
  • Leicester – 2

W tym sezonie Kane jest na dobrej drodze, aby walczyć o pobicie legendarnego rekordu Roberta Lewandowskiego. Na ten moment zdobył 12 goli w 7 meczach Bundesligi. Reprezentant Polski jest rekordzistą pod względem największej liczby bramek w pojedynczym sezonie. W kampanii 2020/2021 zdobył aż 41 goli. Potrzebował do tego jedynie 29 spotkań w lidze.

Następną okazję do wpisania się na listę strzelców w rozgrywkach ligowych będzie miał za tydzień. Bayern zmierzy się wtedy z Borussią M’Gladbach. Później czeka ich jeszcze rywalizacja z Bayerem Leverkusen i Unionem Berlin. W międzyczasie zagrają również w Lidze Mistrzów z Clubem Brugge i PSG oraz w Pucharze Niemiec z FC Koeln.

