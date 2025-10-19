Kane przełamał kolejną barierę. Niebywałe osiągnięcie

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

400 goli w karierze – historyczny moment Harry’ego Kane’a

Harry Kane bez wątpienia należy do wąskiego grona najlepszych napastników na świecie. Anglik co tydzień udowadnia, że jest w zabójczej formie, zdobywając kolejne bramki. Na listę strzelców wpisał się podczas meczu Bayern Monachium – Borussia Dortmund. Co ciekawe był to szczególny moment dla 32-letniego piłkarza. Bawarczycy wygrali hit Bundesligi (2:1), odnosząc siódme zwycięstwo z rzędu w lidze.

Gol w 22. minucie nie tylko otworzył wynik spotkania, ale był również szczególny dla samego piłkarza. Harry Kane ma na swoim koncie już 400 goli w karierze. Bramki zdobywał dla pięciu różnych klubów, najwięcej strzelając w barwach Tottenhamu, bowiem aż 280.

Liczba goli Harry’ego Kane’a z podziałem na kluby:

Tottenham – 280 goli

Bayern Monachium – 104

Millwall – 9

Leyton Orient – 5

Leicester – 2

W tym sezonie Kane jest na dobrej drodze, aby walczyć o pobicie legendarnego rekordu Roberta Lewandowskiego. Na ten moment zdobył 12 goli w 7 meczach Bundesligi. Reprezentant Polski jest rekordzistą pod względem największej liczby bramek w pojedynczym sezonie. W kampanii 2020/2021 zdobył aż 41 goli. Potrzebował do tego jedynie 29 spotkań w lidze.

Następną okazję do wpisania się na listę strzelców w rozgrywkach ligowych będzie miał za tydzień. Bayern zmierzy się wtedy z Borussią M’Gladbach. Później czeka ich jeszcze rywalizacja z Bayerem Leverkusen i Unionem Berlin. W międzyczasie zagrają również w Lidze Mistrzów z Clubem Brugge i PSG oraz w Pucharze Niemiec z FC Koeln.