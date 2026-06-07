Transferowy hit coraz bliżej? Luka Vusković może przebierać w ofertach

Luka Vusković znalazł się na celowniku europejskich gigantów po znakomitym sezonie w Bundeslidze. W związku z tym Tottenham może tego lata zarobić na nim fortunę.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona, Liverpool i Bayern mają wspólny cel

Luka Vusković wyrasta na jedno z najgorętszych nazwisk nadchodzącego okna transferowego. Zaledwie 19-letni środkowy obrońca, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Hamburger SV, przyciągnął uwagę kilku największych klubów w Europie. Jak informuje serwis Football Insider, Tottenham Hotspur jest gotowy rozważyć sprzedaż utalentowanego Chorwata, jeśli na stole pojawi się odpowiednia oferta.

Według źródła decyzja londyńskiego klubu ma być związana z wizją trenera Roberto De Zerbiego. Włoski szkoleniowiec preferuje bardziej doświadczonych defensorów, którzy mogliby od razu zagwarantować stabilność formacji obronnej. W efekcie przyszłość jednego z najbardziej obiecujących młodych stoperów w Europie stanęła pod znakiem zapytania.

Zainteresowanie Vuskoviciem nie jest jednak przypadkowe. Jak podaje Football Insider, sytuację zawodnika monitorują między innymi Barcelona, Liverpool oraz Bayern Monachium. Każdy z tych klubów od dłuższego czasu poszukuje perspektywicznych piłkarzy, którzy mogliby w przyszłości stać się liderami swoich drużyn.

Chorwat ma za sobą bardzo udany sezon na boiskach ligi niemieckiej. W barwach Hamburga rozegrał 30 spotkań ligowych, a jak na środkowego obrońcę imponująco prezentował się również pod bramką rywali. Zdobył sześć bramek i zanotował jedną asystę, pokazując, że potrafi być groźny również przy stałych fragmentach gry.

Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla przyszłości młodego defensora. Jeśli zainteresowane kluby zdecydują się przejść do konkretnych negocjacji, Vusković może stać się bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów tego lata.