Kane dokonuje rzeczy niemożliwych! Walczy o rekord i pisze historię w Bayernie

10:35, 22. marca 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  Football Tweet [X]

Harry Kane zdobył w weekend kolejnego gola w Bundeslidze. Tym samym zwiekszył szanse na pobicie rekordu Roberta Lewandowskiego. Jak wyliczył serwis Football Tweet, Anglik wszedł do TOP10 najskuteczniejszych piłkarzy w historii Bayernu Monachium.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane w TOP10 najskuteczniejszych zawodników w historii Bayernu Monachium

Harry Kane trafił do Bayernu Monachium latem 2023 roku z Tottenhamu za kwotę 95 milionów euro. To, co wyprawia w Bundeslidze, przechodzi ludzkie pojęcie. Skuteczność napastnika budzi podziw, ponieważ w 136 meczach zdobył aż 133 bramki. To prawie średnia jednego gola na mecz. Dokładnie reprezentant Anglii notuje 0,97 bramki na spotkanie – niesamowite!

Nie minęły nawet pełne trzy sezony, a Harry Kane znalazł się wśród najskuteczniejszych piłkarzy w historii Bayernu Monachium. Jak wyliczył profil Football Tweet, Anglik zajmuje 10. miejsce w rankingu zawodników z największą liczbą goli w zespole Bawarczyków.

Najlepsi strzelcy w historii Bayernu Monachium:

  1. Gerd Muller – 570 goli
  2. Robert Lewandowski – 344 gole
  3. Thomas Muller – 250 goli
  4. Karl-Heinz Rummenigge – 217 goli
  5. Rainer Ohlhauser – 167 goli
  6. Roland Wohlfarth – 155 goli
  7. Dieter Hoeness – 145 goli
  8. Arjen Robben – 144 gole
  9. Giovane Elber – 139 goli
  10. Harry Kane – 133 gole

To jednak nie wszystko, ponieważ Kane goni rekord Lewandowskiego w Bundeslidze. Na ten moment ma 31 goli, więc do pobicia rekordu potrzebuje jedynie jedenastu bramek. Do końca sezonu pozostało siedem spotkań, więc szanse ma duże. Zwłaszcza że Bayern nie ma najtrudniejszego terminarza w lidze. Przed nimi starcia m.in. z Mainz, St. Pauli czy Heidenheim.

