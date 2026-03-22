Kane dokonuje rzeczy niemożliwych! Walczy o rekord i pisze historię w Bayernie

Harry Kane zdobył w weekend kolejnego gola w Bundeslidze. Tym samym zwiekszył szanse na pobicie rekordu Roberta Lewandowskiego. Jak wyliczył serwis Football Tweet, Anglik wszedł do TOP10 najskuteczniejszych piłkarzy w historii Bayernu Monachium.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane w TOP10 najskuteczniejszych zawodników w historii Bayernu Monachium

Harry Kane trafił do Bayernu Monachium latem 2023 roku z Tottenhamu za kwotę 95 milionów euro. To, co wyprawia w Bundeslidze, przechodzi ludzkie pojęcie. Skuteczność napastnika budzi podziw, ponieważ w 136 meczach zdobył aż 133 bramki. To prawie średnia jednego gola na mecz. Dokładnie reprezentant Anglii notuje 0,97 bramki na spotkanie – niesamowite!

Nie minęły nawet pełne trzy sezony, a Harry Kane znalazł się wśród najskuteczniejszych piłkarzy w historii Bayernu Monachium. Jak wyliczył profil Football Tweet, Anglik zajmuje 10. miejsce w rankingu zawodników z największą liczbą goli w zespole Bawarczyków.

Najlepsi strzelcy w historii Bayernu Monachium:

Gerd Muller – 570 goli Robert Lewandowski – 344 gole Thomas Muller – 250 goli Karl-Heinz Rummenigge – 217 goli Rainer Ohlhauser – 167 goli Roland Wohlfarth – 155 goli Dieter Hoeness – 145 goli Arjen Robben – 144 gole Giovane Elber – 139 goli Harry Kane – 133 gole

To jednak nie wszystko, ponieważ Kane goni rekord Lewandowskiego w Bundeslidze. Na ten moment ma 31 goli, więc do pobicia rekordu potrzebuje jedynie jedenastu bramek. Do końca sezonu pozostało siedem spotkań, więc szanse ma duże. Zwłaszcza że Bayern nie ma najtrudniejszego terminarza w lidze. Przed nimi starcia m.in. z Mainz, St. Pauli czy Heidenheim.