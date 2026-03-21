Kane goni rekord Lewandowskiego. Tylu goli potrzebuje

Harry Kane imponuje skutecznością w bieżącym sezonie. Anglik ma na swoim koncie 31 goli w Bundeslidze. Napastnik Bayernu Monachium potrzebuje jedenastu bramek, żeby pobić rekord Roberta Lewandowskiego.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane ma 31 goli w Bundeslidze. Rekord Lewandowskiego zagrożony

22 maja 2021 roku w ostatnim meczu sezonu Robert Lewandowski pobił legendarny rekord Gerda Mullera w największej liczbie strzelonych goli w pojedynczym sezonie Bundesligi. W spotkaniu z Augsburgiem reprezentant Polski zdobył 41. gola w rozgrywkach ligowych. Okoliczności pobicia rekordu zapisały się w historii, ponieważ decydująca bramka padła w 90. minucie meczu.

Rekord Lewandowskiego może przetrwać zaledwie pięć lat. Wielkimi krokami do wyniku 37-latka zbliża się Harry Kane, czyli obecny napastnik Bayernu Monachium. Anglik w starciu z Unionem Berlin zdobył 31. gola w lidze w sezonie 2025/2026.

Kane zagrał w 26 z 27 możliwych meczów w Bundeslidze. Do końca rozgrywek ligowych pozostało jeszcze siedem spotkań. Żeby wyrównać rekord, potrzebuje dodatkowych dziesięciu trafień. Żeby ustanowić nowy rekord, musi strzelić jedenaście goli. Łatwo policzyć, że musiałby strzelać średnio 1,57 bramki na mecz. Nie jest to zadanie nie do wykonania, ponieważ w tym sezonie już sześć razy notował dublet w jednym spotkaniu, a trzy razy zaliczył hat-tricka w lidze.

Kolejną szansę na powiększenie dorobku strzeleckiego Harry Kane będzie miał dopiero po przerwie reprezentacyjnej. Bayern Monachium zmierzy się z Freiburgiem 4 kwietnia. Potem czekają ich mecze z takimi drużynami jak St. Pauli, Mainz czy Heidenheim.