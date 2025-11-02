Kamiński z kolejnym świetnym występem. Polak doskonale się odnalazł w Kolonii [WIDEO]

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński z golem i asystą w meczu z HSV

Jakub Kamiński w ostatnim czasie przeżywa bardzo dobry okres. Właściwie można powiedzieć, że Polak ma swój najlepszy okres od dłuższego już czasu. Przed startem tej kampanii trafił bowiem do zespołu FC Koeln, a więc beniaminka Bundesligi. Chodzi jednak o transfer czasowy, a więc wypożyczenie. Niemniej klub z Kolonii ma prawo wykupu skrzydłowego i jeśli Kamiński utrzyma taką formę, to wydaje się, że będzie to tylko formalnością.

A to wszystko przez fakt, że w dzisiejszym meczu Bundesligi reprezentant Polski znów zaliczył bardzo dobry występ. Tym razem nie tylko Jakub Kamiński trafił do siatki, ale i zaliczył asystę. Jeśli chodzi o trafienie, to właściwie nie miało ono już większego wpływu na wynik meczu, bowiem wychowanek Lecha trafił na 4:1 w ostatnich minutach rywalizacji. Pomimo tego warto docenić, że pewnie sfinalizował dobrą akcję swojego zespołu. Kilka minut wcześniej z kolei dobrze dośrodkował futbolówkę w pole karne rywali i zaliczył asystę przy trafieniu Saida El Mala.

𝐀𝐒𝐘𝐒𝐓𝐀 ✅

𝐆𝐎𝐋 ✅



🇵🇱 Jakub Kamiński zamyka ten mecz! 😍 Bramka dołożona do asysty, wielkie brawa! 👏 Forma ciągle 🔝 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/HL1rjhVurc — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 2, 2025

Jakub Kamiński w tym sezonie do tej pory rozegrał już 11 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-latka z Rudy Śląskiej na siedem milionów euro.

Zobacz także: Zagłębie Lubin ma perełkę! Chcą go już kluby z Bundesligi