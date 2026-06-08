Kompany chce go w Bayernie! Kwota znów będzie zbyt wysoka?

17:16, 8. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Bild

Vincent Kompany chciałby w Bayernie Monachium jedną z gwiazd Premier League. Na celowniku znajduje się Morgan Rogers, ale ostatecznie może okazać się zbyt drogi dla Bawarczyków - informuje "Bild".

Vincent Kompany
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dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern odpuści transfer Rogersa? Kluczowa będzie ostateczna wycena

Bayern Monachium przez pewien czas walczył o Anthony’ego Gordona, ostatecznie odpuszczając temat i ułatwiając sprawę Barcelonie. Kwota oczekiwana przez Newcastle United okazała się zbyt wysoka dla niemieckiego giganta. Tego lata klub oczywiście zamierza się wzmocnić, ale jednocześnie nie będzie zaburzał dotychczasowych ustaleń i zachowa równowagę finansową. Miniony sezon zakończył dubletem na krajowym podwórku, choć celował jeszcze w sukces w Lidze Mistrzów. Tam jednak na poziomie półfinałów uznał wyższość PSG, czyli późniejszego triumfatora.

W Bayernie planują wzmocnić w zasadzie wszystkie formacje. Próba ściągnięcia Gordona sugeruje, że kibice mogą spodziewać się transferu nowego skrzydłowego. Od niedawna łączony z przenosinami na Allianz Arena jest Morgan Rogers, wielka gwiazda Aston Villi. Sam zawodnik uważa, że obecne lato to idealny moment, aby postawić kolejny krok i dołączyć do jednego z europejskich gigantów.

Na ten transfer mocno naciska Vincent Kompany. Belgijski trener uważa, że Rogers znakomicie odnajdzie się w drużynie – może z powodzeniem zagrać zarówno na skrzydle, jak i w roli „dziesiątki”. Bayern oczywiście dostrzega i docenia jego umiejętności, ale kluczowe będą w tym przypadku kwestie finansowe. To one zadecydują, czy taki transfer będzie mógł dojść do skutku.

Jeśli Bayern ostatecznie odpuści, będzie to kolejna sytuacja, gdzie Kompany prosi o zbyt drogiego piłkarza. „Bild” przypomina sytuację z zeszłego roku, kiedy to klub odmówił mu transferu Xaviego Simonsa.

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