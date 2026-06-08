Borussia Dortmund monitoruje sytuację perspektywicznego stopera

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Bastien Meupiyou na celowniku Borussii Dortmund

Borussia Dortmund pozostaje aktywna na rynku transferowym i zdążyła już potwierdzić trzy wzmocnienia składu. Na Signal Iduna Park przenieśli się Joane Gadou (19-letni francuski stoper), Kaua Prates (17-letni brazylijski lewy obrońca) oraz Justin Lerma (18-letni ekwadorski ofensywny pomocnik). Wspomniana trójka kosztowała niemiecki klub łącznie ponad 30 milionów euro. Władze z Zagłębia Ruhry nie zamierzają jednak na tym poprzestać i nadal rozglądają się za kolejnymi zawodnikami, którzy mogliby zwiększyć jakość oraz głębię kadry.

Tak więc to jeszcze nie koniec zakupów w wykonaniu wicemistrzów Niemiec. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, do Borussii może trafić również Bastien Meupiyou. Klub z Dortmundu miał już złożyć pierwszą ofertę za 20-letniego środkowego obrońcę, choć szczegóły finansowe propozycji nie zostały ujawnione. Utalentowany Francuz jest wysoko oceniany przez skautów, a jego obecna wartość rynkowa wynosi około 10 milionów euro.

Meupiyou na co dzień przywdziewa koszulkę portugalskiej Alverki. W swoim piłkarskim CV posiada także występy dla Wolverhampton Wanderers oraz FC Nantes, gdzie jako junior stawiał pierwsze kroki w karierze. Młodzieżowy reprezentant Francji w minionym sezonie rozegrał 32 spotkania, spędzając na boisku niemal 3000 minut. Mierzący 191 centymetrów defensor jest związany kontraktem z aktualnym pracodawcą do 30 czerwca 2028 roku, co stawia Alverkę w korzystnej pozycji podczas ewentualnych negocjacji transferowych.