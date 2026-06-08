Olise jednak na sprzedaż?! Gwiazda wyceniona, ogromna kwota!

Michael Olise stał się celem transferowym Realu Madryt. Bayern Monachium dotąd sprzeciwiał się sprzedaży gwiazdy. Nowe wieści przekazuje jednak Sky Sport. Zdaniem tego źródła transfer jest możliwy w przypadku olbrzymiej oferty.

fot. imageBROKER.com Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern sprzeda Olise? Tyle musi wyłożyć Real

Michael Olise w minionym sezonie prezentował się znakomicie, o czym świadczą statystyki na poziomie 22 bramek oraz 31 asyst w 52 występach. Błyszczał nie tylko w Bundeslidze, bowiem świetne występy notował również przeciwko wielkim zespołom w Lidze Mistrzów. Francuz jest wręcz uważany obecnie za jednego z najlepszych piłkarzy świata i istotnego kandydata do triumfu w plebiscycie Złotej Piłki. Przed nim mistrzostwa świata, gdzie wspólnie z Trójkolorowymi będzie walczył o złoto.

Wokół Olise w ostatnich dniach nie brakuje medialnych doniesień dotyczących jego przyszłości i potencjalnego transferu. Nad tym rozwiązaniem ma się pochylać Real Madryt, a dokładniej Florentino Perez, który chciałby sprowadzić na Santiago Bernabeu gwiazdę światowego formatu. Prawdopodobnie to on jest tajemniczym zawodnikiem, za którego Królewscy są gotowi zapłacić 150 milionów euro. Problem w tym, że taka kwota nie zadowoli włodarzy Bayernu Monachium.

Do tej pory przekaz był jasny – Olise nie jest na sprzedaż. Sky Sport podaje natomiast w tej sprawie nowe wieści, które mogą sugerować, że w gabinetach działaczy Bayernu może dojść do przełomu. Chodzi o potencjalny transfer skrzydłowego, o ile oferta przekroczyłaby granicę 200 milionów euro. Wówczas mistrzowie Niemiec rozważyliby jej zaakceptowanie.

🚨🚨💣 BREAKING: Bayern Munich WOULD CONSIDER SELLING MICHAEL OLISE IF THEY RECEIVE AN OFFER OVER €200M. @SkySportDE pic.twitter.com/kuU8eaTmTF — Madrid Zone (@theMadridZone) June 8, 2026

Niewiele wskazuje na to, by Real był gotowy na taki wydatek. Tego lata chce wzmocnić też inne pozycje, więc raczej skupi się na tańszych zawodnikach.