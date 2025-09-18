Harry Kane potwierdził wysoką formę w pierwszych meczach obecnego sezonu. Anglik regularnie trafia do siatki i może pokusić się o pobicie rekordu Roberta Lewandowskiego.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane w pogoni za rekordem Lewandowskiego. Ma znakomite liczby

Harry Kane nie zawodzi po transferze do Bayernu Monachium. W debiutanckim sezonie w Bundeslidze napastnik zdobył 36 bramek i przez długi czas zbliżał się do rekordu Roberta Lewandowskiego. Ostatecznie Anglikowi zabrakło pięciu trafień do wyrównania wyczynu Polaka.

Po nieco słabszym poprzednim sezonie Kane znów imponuje wysoką formą. Początek obecnej kampanii sugeruje, że 32-latek ponownie będzie atakował rekord Lewandowskiego. W trzech pierwszych spotkaniach Bundesligi Anglik zanotował pięć trafień oraz dołożył do tego trzy asysty.

We wszystkich rozgrywkach Harry Kane ma już na koncie 10 goli oraz trzy ostatnie podania. To wszystko w trakcie 510 minut na boisku, a więc średnio ma udział przy bramce co 39 minut. To zdecydowanie najlepszy wynik w czołowych ligach Europy.

Napastnikowi bez wątpienia sprzyja świetna postawa całego zespołu. Bayern ma za sobą trzy zwycięstwa w Bundeslidze oraz przekonującą wygraną z Chelsea w Lidze Mistrzów (3:1). Jeśli Bawarczycy utrzymają dobrą dyspozycję na dłuższy czas, to Kane może zagrozić rekordowi Lewandowskiego.