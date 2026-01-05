Grabara wyróżniony. Za jego plecami Neuer

11:57, 5. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Kicker

Kamil Grabara należy do najlepszych bramkarzy Bundesligi. Potwierdza to Kicker. Niemiecki magazyn sportowy przygotował zestawienie golkiperów w rundzie jesiennej i wyróżnił reprezentanta Polski.

Kamil Grabara
Obserwuj nas w
MAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara w ścisłej czołówce

To już drugi sezon, w którym Kamil Grabara broni dostępu do bramki Wolfsburga. Chociaż Wilki nie zachwycają, to trzykrotny reprezentant Polski jest wysoko oceniany przez ekspertów. W obecnych rozgrywkach 26-latek tylko w jednym meczu zachował czyste konto, ale gdyby nie jego interwencje, ekipa Die Wölfe z pewnością zimowałaby w strefie spadkowej.

Postawa byłego golkipera Kopenhagi została doceniona przez Kickera. W prestiżowym rankingu najlepszych brakarzy rundy jesiennej Bundesligi Grabara został sklasyfikowany na 4. miejscu. Przed nim znalazło się tylko trzech zawodników – Gregor Kobel z Borussii Dortmund, Peter Gulacsi z RB Lipsk i Oliver Baumann z TSG 1899 Hoffenheim. Polak wyprzedził między innymi takich piłkarzy, jak Manuel Neuer z Bayernu Monachium, który zajął 8. lokatę.

Bundesliga: ranking bramkarzy wg Kickera

  1. Gregory Kobel (Borussia Dortmund)
  2. Peter Gulacsi (RB Lipsk)
  3. Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim)
  4. Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)
  5. Marvin Schwäbe (FC Koeln)
  6. Robin Zentner (1.FSV Mainz)
  7. Nikola Vasilj (FC St. Pauli)
  8. Manuel Neuer (Bayern Monachium)
  9. Daniel Heuer Fernandes (Hamburger SV)

POLECAMY TAKŻE

Kacper Tobiasz
Tobiasz w Samsunsporze? Jest jedna, poważna przeszkoda! [NOWE INFORMACJE]
Przemysław Frankowski
Frankowski błysnął formą. Strzelił pierwszego gola dla Rennes [WIDEO]
Gianluca Scamacca i Jan Ziółkowski (Atalanta BC - AS Roma)
Ziółkowski przeżywa rollercoaster. Gasperini w swoim stylu