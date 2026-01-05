Grabara wyróżniony. Za jego plecami Neuer

MAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara w ścisłej czołówce

To już drugi sezon, w którym Kamil Grabara broni dostępu do bramki Wolfsburga. Chociaż Wilki nie zachwycają, to trzykrotny reprezentant Polski jest wysoko oceniany przez ekspertów. W obecnych rozgrywkach 26-latek tylko w jednym meczu zachował czyste konto, ale gdyby nie jego interwencje, ekipa Die Wölfe z pewnością zimowałaby w strefie spadkowej.

Postawa byłego golkipera Kopenhagi została doceniona przez Kickera. W prestiżowym rankingu najlepszych brakarzy rundy jesiennej Bundesligi Grabara został sklasyfikowany na 4. miejscu. Przed nim znalazło się tylko trzech zawodników – Gregor Kobel z Borussii Dortmund, Peter Gulacsi z RB Lipsk i Oliver Baumann z TSG 1899 Hoffenheim. Polak wyprzedził między innymi takich piłkarzy, jak Manuel Neuer z Bayernu Monachium, który zajął 8. lokatę.

Bundesliga: ranking bramkarzy wg Kickera