Był blisko Liverpoolu, nie gra od prawie trzech lat. Ajax wyciągnie pomocną dłoń?

09:42, 6. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Nicolo Schira

Perr Schuurs swego czasu był łączony z Liverpoolem. Kariera Holendra została zatrzymana przez bardzo ciężką kontuzję. Tego lata defensor może przenieść się do Ajaxu Amsterdam - informuje Nicolo Schira.

Perr Schuurs
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Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Perr Schuurs

Perr Schuurs zaoferowany Ajaksowi Amsterdam

Perr Schuurs miał świetny okres w swojej piłkarskiej karierze, kiedy reprezentował barwy Torino. Holenderski stoper był nawet bliski przeprowadzki do Liverpoolu. Kariera zawodnika została jednak zatrzymana przez poważną kontuzję kolana. Jak informuje Nicolo Schira, wkrótce 26-latek może zasilić szeregi Ajaxu Amsterdam, do którego został zaoferowany.

Dziś Perr Schuurs jest wolnym agentem, po tym jak zawodnik rozwiązał kontrakt z Torino za porozumieniem stron. Ajax Amsterdam wydaje się idealnym kierunkiem dla piłkarza. W przeszłości Holender występował w tym zespole i zapracował sobie w nim na przeprowadzkę do Serie A. Na ten moment nie wiemy, jaką decyzję podejmie klub.

Początek problemów zdrowotnych Perra Schuursa miał miejsce w 2023 roku, kiedy zerwał więzadło krzyżowe. Kilka miesięcy później Holender wrócił do treningów, ale pojawiły się problemy z kolanem, który trwa do dziś. Ostatni mecz 26-latek rozegrał prawie trzy lata temu.

Perr Schuurs w koszulce Torino rozegrał łącznie 43 spotkania. Holenderski obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.

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