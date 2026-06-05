Bayern Monachium chce gwiazdę Liverpoolu. To będzie transferowy hit

Rio Ngumoha w orbicie zainteresowań Bayernu Monachium
Bayern Monachium w ostatnich tygodniach prowadził szeroko zakrojone działania transferowe, a jednym z mniej oczywistych, ale bardzo poważnie rozważanych nazwisk był Rio Ngumoha z Liverpoolu. Jak informuje Florian Plettenberg, 17-letni skrzydłowy prowadził zaawansowane rozmowy z niemieckim gigantem.
Według niemieckiego dziennikarza, monachijczycy osiągnęli nawet pełne porozumienie z Ngumohą pod koniec maja. Kluczową rolę w całym procesie miał odegrać Vincent Kompany. Belgijski szkoleniowiec osobiście rozmawiał z młodym talentem i miał być pod dużym wrażeniem jego umiejętności, odwagi w grze ofensywnej oraz wielkiego potencjału. To właśnie Kompany dał zielone światło na sprowadzenie Ngumohy do stolicy Bawarii z Premier League.
Jak ujawnia Plettenberg, w miniony czwartek doszło do nagłego załamania negocjacji. Mimo wcześniejszego znaczącego postępu, rozmowy zostały wstrzymane. Na ten moment nie wiadomo, czy Bayern wróci jeszcze do rozmów w sprawie transferu wielkiego talentu.
Liverpool pozyskał Ngumohę dwa lata temu z Chelsea. W zakończonym już sezonie 17-latek rozegrał 31 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Według danych portalu Transfermarkt.de, wartość rynkowa młodego skrzydłowego szacowana jest obecnie na 30 milionów euro.