Chelsea ściągnie wychowanka Barcelony? To były podopieczny Alonso

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Grimaldo

Alejandro Grimaldo na celowniku Chelsea

Marc Cucurella może opuścić Chelsea podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. O 27-letniego lewego obrońcę poważnie zabiegają zarówno FC Barcelona, jak i Atletico Madryt, a sam zawodnik ma być chętny na powrót do swojej ojczyzny. Władze londyńskiego klubu zdają sobie sprawę z rosnącego zainteresowania reprezentantem Hiszpanii, dlatego rozpoczęły poszukiwania potencjalnego następcy. Priorytetem dla włodarzy ze Stamford Bridge jest znalezienie piłkarza, który zagwarantuje odpowiednią jakość w defensywie oraz podczas działań ofensywnych.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do zastąpienia Cucurelli jest jego rodak – Alejandro Grimaldo. Doświadczony hiszpański defensor znajduje się na krótkiej liście życzeń Chelsea między innymi ze względu na swoją współpracę z Xabim Alonso. Nowy szkoleniowiec ekipy The Blues doskonale zna możliwości 30-latka z czasów wspólnego pobytu w Bayerze Leverkusen. Niewykluczone więc, że 44-letni trener będzie chciał ponownie połączyć siły z zawodnikiem, który odegrał ważną rolę w jego wcześniejszych sukcesach.

Grimaldo, którego łączy się również z Besiktasem Stambuł, występuje w zespole Aptekarzy od lipca 2023 roku, kiedy trafił na BayArenę na zasadzie wolnego transferu z Benfiki Lizbona. W zakończonym sezonie wychowanek Barcelony rozegrał 46 spotkań, zdobył 14 bramek i zanotował 12 asyst, imponując skutecznością jak na bocznego obrońcę. Hiszpan był również jednym z architektów mistrzostwa Niemiec wywalczonego przez Bayer w kampanii 2023/2024. Obecnie jego wartość rynkową szacuje się na około 20-25 milionów euro, co odpowiada oczekiwaniom działaczy z Leverkusen.