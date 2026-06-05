ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Como wyceniło Baturinę! Bayern musi zapłaić 80 milionów euro

Bayern Monachium ma poczucie niedosytu po zakończonym sezonie. Drużyna prowadzona przez Vincenta Kompany’ego nie wygrała Ligi Mistrzów, a to było ich celem. Teraz klub planuje odpowiednio wzmocnić skład. Jak się okazuje, jeden z ich tropów prowadzi do Serie A. Gianluca Di Marzio przekazał, że w kręgu zainteresowań Bawarczyków znalazł się Martin Baturina z Como.

Włoski dziennikarz zdradził, że Bayern Monachium będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela. Martin Baturina został wyceniony przez Como na 80 milionów euro. Jest to kosmiczna kwota, być może nawet przesadzona, ale Chorwat jest niezwykle utalentowanym i wszechstronnym piłkarzem. Na ten moment mistrzowie Niemiec jeszcze nie podjęli formalnych kroków dążących do transferu.

Martin Baturina miał niezwykle ciężkie początki we Włoszech. Como w pewnym momencie zaczęło żałować jego pozyskania. Chorwat jednak szybko odbudował się i zaczął błyszczeć w Serie A. Kontrakt młodego pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, więc nic dziwnego, że klub ze Stadio Giuseppe Sinigaglia zażyczył sobie tak wielkich pieniędzy.

W poprzednim sezonie Martin Baturina rozegrał 34 spotkania pod okiem Cesca Fabregasa. Zawodnik Como zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.