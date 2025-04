Grabara i Kamiński stracą trenera? Decyzja coraz bliżej

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara i Kamiński czekają na decyzję “góry”

W 30. kolejce Bundesligi VfL Wolfsburg uda się do Moguncji – Wilki zagrają z 1. FSV Mainz. Niewykluczone, że będzie to jeden z pięciu ostatnich meczów, w których Ralph Hasenhüttl poprowadzi ekipę z miasta Volkswagena. Notowania austriackiego trenera nie są najwyższe. Kamil Grabara i Jakub Kamiński w lecie powinni doczekać się zmiany szkoleniowca.

Florian Plettenberg jest przekonany, że po zakończeniu sezonu Wolfsburg pożegna 57-latka. Hasenhüttl, zgodnie z obecną umową, jest związany z Wilkami do 30 czerwca 2026 roku, ale wyniki jego podopiecznych są dalekie od idealnych. Ekipa z Volkswagen-Arena nie wygrała żadnego z pięciu ostatnich spotkań w lidze. Cztery z nich zakończył się zwycięstwem rywali.

– Za kulisami panuje niepokój, a dyrektor zarządzający Peter Christiansen jest niezadowolony z tego, co dzieje się w klubie – w tym z wyników drużyny – pisze Plettenberg. Nic nie wskazuje na to, by wobec trwającej serii porażek Hasenhüttl zdołał przekonać włodarzy do zmiany zdania. Wolfsburg po 29 kolejkach ma na koncie 38 punktów i lasuje się na 12. lokacie. Przewaga Wilków nad strefą spadkową jest bezpieczna, ponieważ wynosi aż 18 oczek. Jednak to wcale nie poprawia sytuacji Austriaka, który prowadzi zespół od marca 2024 roku.