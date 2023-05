PressFocus Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Rafał Gikiewicz skomentował swoje odejście z Augsburga

Polski bramkarz nie zostanie w klubie na kolejny sezon

Nie wiadomo gdzie będzie kontynuował karierę

“Dostałem kilkaset wiadomości od kibiców Bayernu”

Rafał Gikiewicz wraz z końcem obecnego sezonu opuści szeregi Augsburga. Polak nie przedłuży wygasającej latem umowy, o czym dzisiaj poinformował jego klub. Kontrakt mógł zostać automatycznie przedłużony pod warunkiem, że 35-latek zaliczy w tym sezonie przynajmniej 25 ligowych spotkań. W tej chwili ma na koncie 23 występy i jest kontuzjowany. Teraz swoją przyszłość komentuje w rozmowie z Samuelem Szczygielskim z “Meczyków”.

– Ja do dzisiaj nie szukałem klubu. Trudno przesądzić. Oni wiedzieli od paru tygodni, kiedy dochodzę do zdrowia, że chcę zostać, dostać umowę na 2 lata i żeby dzieci skończyły obecną szkołę. Trener mówił, że chce mnie po tych zakończeniu kariery w swoim sztabie, ja mam papiery, więc w to mi graj, bo to mógłbym być jako Polak w sztabie szkoleniowym klubu Bundesligi – komentował dla portalu meczyki.pl.

– Nie mam pojęcia, nie szukałem klubu, nie mam w szufladzie żadnego gotowego kontaktu. Ostatnie tygodnie poświęciłem temu, żeby się wyleczyć porządnie i być zdrowym. To będę tu robił do ostatniego dnia, polecę na wakacje i zobaczymy jak dalej – dodał bramkarz.

