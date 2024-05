Bayern Monachium dogrywa temat następcy Thomasa Tuchela. Coraz więcej wskazuje na to, że będzie nim Ralf Rangnick, który wyraził gotowość do objęcia tej funkcji.

fot. ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Bayern Monachium

Rangnick coraz bliżej Bayernu

Bayern Monachium od kilku miesięcy kontynuuje proces wyboru nowego trenera. Na początku roku zakomunikowano, że wraz z końcem sezonu odejdzie Thomas Tuchel, który nie okazał się wymarzonym współpracownikiem. Rozczarowujące wyniki nie były jedynym problemem, gdyż zawodziły również relacje między szkoleniowcem a zawodnikami. Władze Bawarczyków nie spieszyły się z decyzją w temacie jego następcy, choć kolejne negocjacyjne niepowodzenia wprowadziły sporo zamieszania.

Pierwotnie kandydatem do zastąpienia Tuchela był Xabi Alonso, lecz ten postanowił dalej pracować w Bayerze Leverkusen, odrzucając także Liverpool. Później Bayern skupił się na sprowadzeniu Juliana Nagelsmanna, który jeszcze w zeszłym sezonie pracował na Allianz Arena. Został on dość niespodziewanie zwolniony w drugiej połowie kampanii, co okazało się nie najlepszą decyzją, gdyż Tuchel wcale nie był od niego skuteczniejszy. Ten również nie zdecydował się na posadę w Monachium, zostając na dłużej w reprezentacji Niemiec.

Najbliżej pracy w Bayernie jest więc obecnie Ralf Rangnick, który od czerwca 2022 roku prowadzi reprezentację Austrii. W przeciwieństwie do wcześniej wymienionych, ten jest bardzo chętny, aby objąć niemieckiego giganta. Jego kandydatura nie przypada natomiast do gustu kibicom, którzy oczekują nazwiska z wyższej półki.

Wydaje się jednak, że ta współpraca dojdzie do skutku. Rangnick powiadomił władze Bayernu, że jest gotów objąć drużynę od lata, tuż po Euro 2024. W kolejnych dniach rozmowy między stronami będą kontynuowane.