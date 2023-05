PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

W czwartek decyzją Rady Nadzorczej Widzewa Łódź został odwołany prezes klubu

Mateusz Dróżdż tym samym przestał pełnić funkcję prezesa

Teraz oświadczenie w tej sprawie wydali kibice “Widzewiaków”

“Decyzję oceniamy negatywnie, a jej motywy są dla nas niezrozumiałe”

Widzew Łódź w czwartek rano poinformował, że funkcję prezesa klubu przestał pełnić Mateusz Dróżdż. Było to niemałe zaskoczenie, bowiem klub z Łodzi funkcjonował i wyglądał pod wieloma względami dużo lepiej, niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Duża w tym zasługa zwolnionego właśnie prezesa. To on wprowadził “Widzewiaków” do Ekstraklasy, a następnie zapewnił im ligowy byt. Głos w tej sprawie zabrali kibice Widzewa. Oświadczenie wydały grupy kibicowskie, które opublikowały list na stronie widzewtomy.net.

Podobnie jak większość z Was, my – kibice zrzeszeni w stowarzyszeniach, zostaliśmy zaskoczeni decyzją Rady Nadzorczej, kończącą współpracę z Prezesem Spółki Widzew Łódź- p. Mateuszem Dróżdżem.

Decyzję powyższą oceniamy negatywnie a jej motywy są dla nas niezrozumiałe. Dlatego chcemy zapytać Właściciela oraz Członków RN, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, kiedy to obie strony deklarowały współpracę zmierzającą w jednym kierunku?

Po analizie oświadczenia Rady Nadzorczej mamy podstawy przypuszczać, że przy podjęciu tej decyzji RN nie kierowała się dobrem Widzewa. Zaskoczeni jesteśmy łatwością, z jaką widzewscy decydenci ulegają politycznym naciskom osób, którym dobro Widzewa jest zupełnie obojętne. Nie trafia do nas argumentacja o braku wyniku sportowego, skoro cel postawiony przed Zarządem Widzewa na początku sezonu został osiągnięty.

Zaniepokojeni całą sytuacją rozważamy zawieszenie współpracy z Klubem do chwili wyjaśnienia nurtujących nas problemów – czytamy w oświadczeniu fanów Widzewa Łódź.

