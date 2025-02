Bayern rozmawia z kluczowym piłkarzem. Nowy kontrakt na stole

Bayern Monachium przedstawił Dayotowi Upamecano ofertę przedłużenia kontraktu. 26-letni stoper może związać się z bawarskim gigantem umową obowiązującą do połowy 2029 roku - poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Dayot Upamecano przedłuży umowę z Bayernem Monachium?

Dayot Upamecano jest jednym z najlepszych piłkarzy Bayernu Monachium za kadencji nowego trenera – Vincenta Kompany’ego. 26-letni Francuz nie był ulubieńcem poprzedniego szkoleniowca – Thomasa Tuchela – ale wiele zyskał po przyjściu belgijskiego menedżera. Doświadczony stoper stał się liderem linii obrony bawarskiego zespołu, a kibice ekipy z Bundesligi nie wyobrażają sobie podstawowego składu swojej drużyny bez Dayota Upamecano w formacji defensywnej.

Jednak przyszłość 28-krotnego reprezentanta Francji stoi pod znakiem zapytania, z uwagi na sytuację kontraktową. Umowa cenionego stopera obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2026 roku, a więc do zakończenia sezonu 2025/2026. Dlatego włodarze Bayernu Monachium rozpoczęli już negocjacje ze swoim zawodnikiem w sprawie nowego kontraktu. Propozycja bawarskiego giganta zakłada przedłużenie współpracy do połowy 2029 roku – donosi Ekrem Konur.

Rozmowy między stronami zapewne jeszcze trochę potrwają. Głównym celem Dayota Upamecano jest najprawdopodobniej pozostanie na Allianz Arenie, aczkolwiek piłkarz zapewne liczy na polepszenie warunków finansowych. W trwającej kampanii były obrońca Lipska rozegrał 28 meczów i zdobył 2 bramki. Wartość rynkowa francuskiego zawodnika wynosi około 50 milionów euro.

