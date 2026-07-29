Bayren z propozycją dla Olise. Ekspresowa decyzja

Bayern Monachium potwierdził, że Michael Olise zostaje na Allianz Arena. Bawarczycy mieli specjalną propozycję dla Francuza, co ujawnił Max Eberl.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern pytał Olise. Bez zmian

Michael Olise przez długi czas był łączony z przeprowadzką do Hiszpanii, ale ostatecznie jego domem na kolejny sezon pozostają Niemcy. Bayern Monachium jest już pewny, że francuski gwiazdor nie zmieni klubowych barw w tym i następnym okienku transferowym.

W najbliższej przyszłości 24-latka nie zmieni się właściwie nic. Wprawdzie były zawodnik Crystal Palace otrzymał od władz Bawarczyków specjalną propozycję, jednak nie zdecydował się jej przyjąć:

– Utrzymywałem kontakt z Michaelem podczas Mistrzostw Świata. Zapytaliśmy go, czy chciałby nosić koszulkę z numerem 11, ale powiedział: „Nie, chcę zostać przy numerze 17”. Komunikacja była całkowicie normalna – ujawnił Max Eberl, dyrektor sportowy Die Roten.