Bayren z propozycją dla Olise. Ekspresowa decyzja

16:06, 29. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Bayern Monachium

Bayern Monachium potwierdził, że Michael Olise zostaje na Allianz Arena. Bawarczycy mieli specjalną propozycję dla Francuza, co ujawnił Max Eberl.

Michael Olise
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Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern pytał Olise. Bez zmian

Michael Olise przez długi czas był łączony z przeprowadzką do Hiszpanii, ale ostatecznie jego domem na kolejny sezon pozostają Niemcy. Bayern Monachium jest już pewny, że francuski gwiazdor nie zmieni klubowych barw w tym i następnym okienku transferowym.

W najbliższej przyszłości 24-latka nie zmieni się właściwie nic. Wprawdzie były zawodnik Crystal Palace otrzymał od władz Bawarczyków specjalną propozycję, jednak nie zdecydował się jej przyjąć:

– Utrzymywałem kontakt z Michaelem podczas Mistrzostw Świata. Zapytaliśmy go, czy chciałby nosić koszulkę z numerem 11, ale powiedział: „Nie, chcę zostać przy numerze 17”. Komunikacja była całkowicie normalna – ujawnił Max Eberl, dyrektor sportowy Die Roten.

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