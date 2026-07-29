Bayern sprzeda trzech zawodników. To nazwiska

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern pożegna ten tercet

W trwającym okienku Bayern Monachium sprowadził dwóch graczy. Szeregi Die Roten zasilili Ismael Saibari i Nathaniel Brown. Natomiast z Allianz Arena pożegnali się tacy piłkarze, jak Noël Aséko, Daniel Peretz, Alexander Nübel, Jonah Kusi-Asare, Leon Goretzka czy Raphaël Guerreiro.

Podczas spotkania z dziennikarzami Max Eberl, potwierdził, że Monachijczycy wystawili na sprzedaż trzech kolejnych zawodników. Wprawdzie dyrektor sportowy Bawarczyków nie zapewnił, że ten tercet na pewno odejdzie, ale otwarcie to zasugerował:

– W naszej kadrze jest trzech graczy, na których oddanie jesteśmy otwarci. Nie mają przyszłości w Bayernie. Jeśli będą chcieli z nami zostać, będzie im ciężko, ponieważ nie planujemy korzystać z ich usług. Nie będą odgrywać tu ważnej roli. Tak ma się sprawa z Sachą Boeyem, João Palhinha i Bryanem Zaragozą – przyznał Eberl.