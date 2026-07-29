Jordan Henderson blisko nowego klubu. Pomocnik już zdecydował

15:21, 29. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Brentford FC

Jordan Henderson rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z Brentfordem. 36-letni pomocnik jest już o krok od transferu do Chelsea.

Jordan Henderson
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Allstar Picture Library Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jordan Henderson

Oficjalnie: Jordan Henderson rozstał się z Brentfordem. Transfer do Chelsea coraz bliżej

Jordan Henderson oficjalnie zakończył swoją przygodę z Brentfordem. Angielski klub poinformował, że za porozumieniem stron rozwiązano kontrakt doświadczonego pomocnika. Tym samym 36-letni zawodnik stał się wolnym zawodnikiem i może bez przeszkód negocjować z zainteresowanymi klubami. Wszystko wskazuje na to, że długo nie pozostanie bez pracodawcy.

Brentford w oficjalnym komunikacie podziękował Hendersonowi za jego wkład w rozwój zespołu i życzył mu powodzenia na dalszym etapie kariery. Rozstanie odbyło się w bardzo dobrej atmosferze. Do Brentford Henderson trafił latem ubiegłego roku po wygaśnięciu kontraktu z Ajaksem Amsterdam. W minionym sezonie wystąpił w 32 meczach Premier League.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Henderson jest otwarty na przenosiny do Chelsea. Doświadczony pomocnik pozytywnie podchodzi do możliwości gry na Stamford Bridge i miałby być zainteresowany współpracą z Xabim Alonso. 36-latek ma podpisać umowę z The Blues do lata 2028 roku.

90-krotny reprezentant Anglii w Premier League rozegrał łącznie 463 spotkania. Jako kapitan Liverpoolu poprowadził klub do mistrzostwa Anglii w sezonie 2019/2020, kończąc 30-letnie oczekiwanie The Reds na ligowy tytuł. Zainteresowanie londyńczyków wzbudza także Danny Welbeck z Brighton. 35-letni napastnik ma za sobą bardzo udany sezon, w którym zdobył 13 bramek w Premier League.

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