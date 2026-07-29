Liam Delap przejdzie do Manchesteru United? Zapadła decyzja

Liam Delap w ostatnim czasie był łączony z przeprowadzką do Manchesteru United. Czerwone Diabły zrezygnowały jednak z tego transferu - podaje strona TEAMtalk.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Delap

Manchester United nie sprowadzi Liama Delapa

Liam Delap najprawdopodobniej opuści Chelsea podczas letniego okna transferowego. 23-letni napastnik nie ma większych szans na regularne występy w barwach ekipy The Blues, a trener Xabi Alonso nie wiąże z nim planów na nadchodzący sezon. Londyński potentat jest otwarty na oferty za swojego zawodnika i liczy, że uda się sfinalizować jego sprzedaż jeszcze przed zamknięciem rynku.

Wiadomo już, że angielski snajper nie będzie kontynuował swojej kariery w Manchesterze United. Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, Czerwone Diabły wycofały się z wyścigu o podpis Delapa. Choć klub z Old Trafford przez pewien czas monitorował sytuację środkowego napastnika, a zawodnik został mu zaoferowany, ostatecznie zrezygnowano z podjęcia negocjacji.

Delap, którego sprowadzenie sondują Everton, Leeds United oraz Newcastle United, reprezentuje Chelsea od czerwca 2025 roku, gdy przeniósł się na Stamford Bridge za 35,5 miliona euro z Ipswich Town. W poprzednim sezonie rozegrał 41 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie 28 milionów euro. Kontrakt atakującego z londyńskim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.