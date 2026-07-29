Arsenal zrezygnował z Viniciusa Juniora. Arteta woli inną gwiazdę La Ligi

15:38, 29. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  ElNacional.cat

Vinicius Junior najprawdopodobniej nie przejdzie do Arsenalu. Jak podaje serwis ElNacional.cat, Kanonierzy wolą sprowadzić Nico Williamsa niż brazylijskiego skrzydłowego.

Vinicius Junior
Obserwuj nas w
Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Nico Williams celem transferowym Arsenalu

Arsenal podczas trwającego letniego okienka transferowego zamierza jeszcze bardziej wzmocnić ofensywę. W ostatnich tygodniach z przeprowadzką na Emirates Stadium poważnie łączony był Vinicius Junior. Wszystko wskazuje jednak na to, że taki transfer nie dojdzie do skutku. Powodów jest kilka, a najważniejsze z nich dotyczą zarówno planów samego piłkarza, jak i preferencji trenera ekipy Kanonierów.

Po pierwsze, priorytetem brazylijskiego skrzydłowego pozostaje przedłużenie kontraktu z Realem Madryt. Po drugie, Mikel Arteta wolałby sprowadzić innego zawodnika. Jak informuje serwis „ElNacional.cat”, hiszpański szkoleniowiec najchętniej widziałby w zespole The Gunners swojego rodaka – Nico Williamsa. Gwiazdor Athletiku Bilbao występuje na tej samej pozycji i od dawna znajduje się na radarze londyńskiego giganta.

36-krotny reprezentant Hiszpanii, mistrz świata oraz Europy, ma w kontrakcie z aktualnym pracodawcą klauzulę odstępnego wynoszącą około 90 milionów euro. Dla Arsenalu wyłożenie takiej kwoty nie powinno stanowić większego problemu. W poprzednim sezonie Williams rozegrał 32 mecze, zdobył sześć bramek i zanotował siedem asyst, choć część rozgrywek opuścił z powodu poważnej kontuzji.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości