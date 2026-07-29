Arsenal zrezygnował z Viniciusa Juniora. Arteta woli inną gwiazdę La Ligi

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Nico Williams celem transferowym Arsenalu

Arsenal podczas trwającego letniego okienka transferowego zamierza jeszcze bardziej wzmocnić ofensywę. W ostatnich tygodniach z przeprowadzką na Emirates Stadium poważnie łączony był Vinicius Junior. Wszystko wskazuje jednak na to, że taki transfer nie dojdzie do skutku. Powodów jest kilka, a najważniejsze z nich dotyczą zarówno planów samego piłkarza, jak i preferencji trenera ekipy Kanonierów.

Po pierwsze, priorytetem brazylijskiego skrzydłowego pozostaje przedłużenie kontraktu z Realem Madryt. Po drugie, Mikel Arteta wolałby sprowadzić innego zawodnika. Jak informuje serwis „ElNacional.cat”, hiszpański szkoleniowiec najchętniej widziałby w zespole The Gunners swojego rodaka – Nico Williamsa. Gwiazdor Athletiku Bilbao występuje na tej samej pozycji i od dawna znajduje się na radarze londyńskiego giganta.

36-krotny reprezentant Hiszpanii, mistrz świata oraz Europy, ma w kontrakcie z aktualnym pracodawcą klauzulę odstępnego wynoszącą około 90 milionów euro. Dla Arsenalu wyłożenie takiej kwoty nie powinno stanowić większego problemu. W poprzednim sezonie Williams rozegrał 32 mecze, zdobył sześć bramek i zanotował siedem asyst, choć część rozgrywek opuścił z powodu poważnej kontuzji.