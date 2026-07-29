Juventus dopina głośny transfer. Francuski napastnik wraca do Serie A

15:44, 29. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Juventus Turyn finalizuje transfer Randala Kolo Muaniego. Napastnik opuszcza PSG i na zasadzie wypożyczenia przenosi się do włoskiego giganta z obowiązkiem wykupu.

Luciano Spalletti
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Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Randal Kolo Muani blisko transferu do Juventusu

Randal Kolo Muani jest o krok od ponownego założenia koszulki Juventusu Turyn. Jak poinformował Fabrizio Romano, wszystkie szczegóły transferu zostały już uzgodnione. Przenosiny francuskiego napastnika zostaną sfinalizowane w formule wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. To właśnie taki model ostatecznie zadowolił zarówno Juventus, jak i Paris Saint-Germain, które od wielu tygodni prowadziły negocjacje.

Łączna wartość transferu przekroczy 45 milionów euro. 27-latek w najbliższych dniach przejdzie badania lekarskie. Kolo Muani od początku dawał jasno do zrozumienia, iż jego priorytetem jest powrót do Starej Damy, w której występował w rundzie wiosennej sezonu 2024/2025.

Według najnowszych informacji, napastnik ma wylecieć do Turynu w ciągu najbliższych 48 godzin. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, pod koniec tygodnia przejdzie testy medyczne. Warto wspomnieć, iż PSG pozyskało Francuza latem 2023 roku z Eintrachtu Frankfurt za 95 mln euro.

Miniony sezon Kolo Muani spędził natomiast w Tottenhamie Hotspur. Pobyt w Premier League nie okazał się jednak tak udany. W 41 występach dla londyńskiego zespołu zdobył zaledwie pięć bramek we wszystkich rozgrywkach. Francuskie media informowały od dłuższego czasu, że Luis Enrique nie wiąże przyszłości z 27-latkiem. Hiszpański szkoleniowiec miał wyrazić zgodę na jego odejście na początku lipca.

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