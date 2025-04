Bayern z potężnymi problemami. Dziesiąta kontuzja!

Bayern Monachium z niepokojem odlicza dni do spotkania z Interem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Bawarczycy mogą przystąpić do tego starcia bez aż dziesięciu zawodników!

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern bez obrony!

Im bliżej do meczu z Interem, tym Bayern Monachium ma mniej piłkarzy do dyspozycji. Die Roten już we wtorek podejmą Nerazzurrich w pierwszej odsłonie ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Rywalizacja na Allianz Arena na razie stoi pod znakiem problemów zdrowotnych w kadrze Bawarczyków. Bild informuje o dziesiątej kontuzji w szeregach lidera Bundesligi.

Raphael Guerreiro nie pojawił się na środowych zajęciach z resztą składu i trenował indywidualnie. Jutro sztab szkoleniowy podejmie decyzję w kwestii występu reprezentanta Portugalii w piątkowym pojedynku z Augsburgiem. Derby Bawarii poprzedzą starcie z Interem w LM.

Jeżeli Guerreiro nie będzie dostępny w zbliżających się spotkaniach, Vicent Kompany zostanie postawiony przed wybitnie trudnym zadaniem. Aktualnie aż dziesięciu zawodników zmaga się z problemami zdrowotnymi! W tym gronie, oprócz Portugalczyka, znaleźli się Alphonso Davies, Manuel Neuer, Leon Goretzka, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Kingsley Coman, Kim Min-Jae, Tarek Buchmann i Aleksandar Pavlovic,