Rummenigge bez ogródek. Uderzył w PSG i angielskich miliarderów

Karl-Heinz Rummenigge ostatnio coraz częściej zabiera głos w kontrowersyjnych sprawach. Członek zarządu Bayernu Monachium tym razem wyraził zdanie na temat finansów w piłce nożnej.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kar-Heinz Rummenigge

Rummenigge konkretnie o rosnących pensjach i opłatach transferowych

Karl-Heinz Rummenigge pozwolił sobie ostatnio na stanowcze słowa w sprawie rosnących wydatków na pensje zawodników i coraz wyższych opłat transferowych. Niemiec nie gryzł się w język, punktując zdecydowanie gigantów.

– Musimy znaleźć rozwiązanie. Pensje i opłaty transferowe nie mogą rosnąć co roku. W ostatnich latach gwałtownie wzrastają. Nie możemy dalej tak funkcjonować – przekonywał Rummenigge w rozmowie z BR24.

– Na przykład w Anglii właścicielami klubów są miliarderzy, a czasami nawet państwa. Mam na myśli Arabię Saudyjską czy Katar. Tak jest w przypadku PSG – kontynuował Niemiec.

– Później trzeba z takimi ekipami grać w Lidze Mistrzów i dotrzymywać im kroku – dodał Rummenigge.

Tymczasem już w środku tygodnia odbędzie się druga kolejka fazy zasadniczej elitarnych rozgrywek. Bayern zmierzy się z Pafos i będzie chciał kontynuować zwycięską passę. Ekipa z Monachium legitymuje się obecnie bilansem ośmiu kolejnych wygranych meczów, licząc wszystkie rozgrywki.

Bawarczycy w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów pokonali Chelsea (3:1). Z kolei najbliższy rywal Bayernu zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Olympiakosem. Mecz Pafos – Bayern odbędzie się we wtorek na Alphamega Stadium, mogącym pomieścić ponad 10 tysięcy widzów.

Czytaj więcej: Marciniak znów na europejskiej scenie. Ważny mecz Ligi Mistrzów w jego rękach