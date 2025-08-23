Bayern pokazał moc. Vincent Kompany ocenił debiut sezonu

fot. Ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Vincent Kompany o meczu Bayern – RB Lipsk

Bayern Monachium przy wypełnionej po brzegi Allianz Arenie efektownie przywitał się z kibicami w nowej kampanii. Aktualni mistrzowie Niemiec strzelili sześć goli RB Lipsk, jasno pokazując, jakie mają ambicje na sezon. Po meczu swoje przemyślenia przedstawił szkoleniowiec Bawarczyków.

– Było mnóstwo energii i dobrej zabawy. Mam nadzieję, że kibice dobrze się bawili. Właśnie po to gramy w piłkę nożną. To był naprawdę wspaniały wieczór na Allianz Arenie. Omówiliśmy kilka spraw, ale one pozostaną w szatni – powiedział Vincent Kompany, cytowany przez oficjalną stronę Bayernu.

– Przed meczem pojawiło się wiele pytań, na które odpowiedzieliśmy na boisku. Zachowaliśmy spokój, koncentrację i włożyliśmy w grę całą naszą energię. Fundament został położony. Drużyna pracowała tak, jakby nigdy wcześniej niczego nie wygrała. Jeśli będziemy grać w tym samym duchu, wygramy o wiele więcej. Na razie to jednak tylko jeden mecz. Teraz patrzymy dalej – w środę czeka nas spotkanie pucharowe – dodał belgijski trener.

Bayern w środku tygodnia zmierzy się w Pucharze Niemiec z SV Wehen. Następnie, w drugiej kolejce Bundesligi, Bawarczycy podejmą Augsburg (sobota, godz. 18:30). Będzie to ich ostatnie starcie przed przerwą reprezentacyjną. Po niej interesująco zapowiada się pojedynek z Hamburgerem SV.

