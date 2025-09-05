Bayer szuka następcy Ten Haga. Na celowniku były trener Juventusu

Bayer Leverkusen szuka następcy Erika ten Haga. Według "Calciomercato" na celowniku Aptekarzy znalazł się Thiago Motta. Były opiekun Juventusu jest także łączony z Fenerbahce.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Motta na celowniku Bayeru Leverkusen

Thiago Motta został zwolniony przez Juventus 23 marca, aby zrobić miejsce Igorowi Turowi. Kontrakt 45-letniego szkoleniowca obowiązuje jednak do czerwca 2027 roku i gwarantuje mu 4 miliony euro rocznie. Po kilku miesiącach przerwy agent Dario Canovi ujawnił, że Motta otrzymuje oferty i jest gotowy, by wrócić do pracy.

We Włoszech jego nazwisko łączono z Atalantą, zanim stery objął Ivan Jurić. Z kolei w Anglii kandydował do roli szkoleniowca Tottenhamu, który ostatecznie postawił na Thomasa Franka. Obecnie pojawiają się nowe kierunki: Fenerbahce, które rozstało się z Jose Mourinho, oraz Bayer Leverkusen, gdzie zwolniono Erika ten Haga po fatalnym początku sezonu.

To właśnie klub z Bundesligi wydaje się najciekawszą opcją. Po historycznym mistrzostwie w 2023 roku i sukcesach pod wodzą Xabiego Alonso zespół przechodzi przebudowę. Stracił kilku kluczowych zawodników i potrzebuje szkoleniowca, który wprowadzi nową tożsamość i ofensywny styl.

Motta wciąż ma sporo do udowodnienia. W Bolonii poprowadził drużynę do pierwszego w historii awansu do Ligi Mistrzów, lecz w Juventusie nie spełnił oczekiwań. W 42 meczach odniósł 18 zwycięstw, 16 remisów i 8 porażek. Zapłacił za wczesne odpadnięcia z Pucharu Włoch i Ligi Mistrzów oraz nierówną grę w Serie A, która zagroziła walce o miejsce w czołowej czwórce.

