Adam Dźwigała z premierowym trafieniem w Bundeslidze
W piątkowy wieczór rozgrywane jest jedno spotkanie w ramach 2. kolejki rozgrywek Bundesligi. A w nim HSV Hamburg przed własną publicznością podejmuje FC St. Pauli. Gospodarze rozpoczęli nowy sezon od remisu z Borussią Monchengladbach (0:0). Ekipa Alexandra Blessina także podzieliła się punktami, a ich rywalem przed tygodniem była Borussia Dortmund (3:3).
Na piątkowe spotkanie w pierwszym składzie FC St. Pauli wybiegli Arkadiusz Pyrka oraz Adam Dźwigała. Ten drugi w 19. minucie uszczęśliwił swoją drużynę. Polski defensor doskonale odnalazł się w polu karnym i sprytnym strzałem z pierwszej piłki pokonał bramkarza HSV Hamburg. Dzisiejsze trafienie 29-latka było jego premierową bramką na poziomie Bundesligi.
Adam Dźwigała jest zawodnikiem FC St. Pauli od 2020 roku. Polak występował już tym zespołem w Bundeslidze, ale zdecydowanie więcej meczów rozegrał na jej zapleczu. Dotychczas 29-letni defensor ma na koncie 95 występów w koszulce Piratów. Dzisiejsze trafienie było jego golem numer cztery. Były zawodnik Wisły Płock może również pochwalić się dwoma asystami.