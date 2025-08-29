Polak błysnął w derbach. Premierowe trafienie w Bundeslidze [WIDEO]

21:06, 29. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Eleven Sports

Adam Dźwiagała wpisał się na listę strzelców w spotkaniu HSV Hamburg - FC St. Pauli. Polski defensor strzałem z pierwszej piłki pokonał golkipera rywali. Dla 29-latka to pierwsze trafienie w rozgrywkach Bundesligi.

Adam Dźwigała
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Adam Dźwigała

Adam Dźwigała z premierowym trafieniem w Bundeslidze

W piątkowy wieczór rozgrywane jest jedno spotkanie w ramach 2. kolejki rozgrywek Bundesligi. A w nim HSV Hamburg przed własną publicznością podejmuje FC St. Pauli. Gospodarze rozpoczęli nowy sezon od remisu z Borussią Monchengladbach (0:0). Ekipa Alexandra Blessina także podzieliła się punktami, a ich rywalem przed tygodniem była Borussia Dortmund (3:3).

Na piątkowe spotkanie w pierwszym składzie FC St. Pauli wybiegli Arkadiusz Pyrka oraz Adam Dźwigała. Ten drugi w 19. minucie uszczęśliwił swoją drużynę. Polski defensor doskonale odnalazł się w polu karnym i sprytnym strzałem z pierwszej piłki pokonał bramkarza HSV Hamburg. Dzisiejsze trafienie 29-latka było jego premierową bramką na poziomie Bundesligi.

Adam Dźwigała jest zawodnikiem FC St. Pauli od 2020 roku. Polak występował już tym zespołem w Bundeslidze, ale zdecydowanie więcej meczów rozegrał na jej zapleczu. Dotychczas 29-letni defensor ma na koncie 95 występów w koszulce Piratów. Dzisiejsze trafienie było jego golem numer cztery. Były zawodnik Wisły Płock może również pochwalić się dwoma asystami.

