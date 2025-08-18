Wisła Kraków w obliczu pułapki. Mariusz Jop przed meczem ze Zniczem Pruszków

Wisła Kraków zmierzy się ze Zniczem Pruszków w szóstej kolejce Betclic 1. Ligi. Mariusz Jop zdaje sobie sprawę, że może to być mecz pułapka, podchodząc z pokorą do spotkania.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków powalczy o piąte zwycięstwo w sezonie

Wisła Kraków w tym sezonie wygrała jak dotąd cztery mecze z rzędu. W miniony weekend pauzowała, ponieważ spotkanie z Wieczystą zostało przełożone. We wtorek wieczorem na drodze 13-krotnych mistrzów Polski stanie Znicz Pruszków, który zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Z pokorą do tego spotkania podchodzi szkoleniowiec wiślaków.

– Już się nauczyliśmy, że ta liga jest nieprzewidywalna. Fakty są takie, że Znicz zdobywa dużo bramek, ma problemy w defensywie i szuka rozwiązań w ustawieniu. Nowy trener w ostatnim meczu próbował to zmieniać. My jesteśmy skuteczni i strzelamy dużo goli, ale każdy mecz to nowe rozdanie i nowa szansa. Podchodzimy do tego spotkania jak do każdego innego. Jesteśmy zmobilizowani i ciężko pracowaliśmy cały tydzień, by optymalnie się przygotować – przekonywał Mariusz Jop na konferencji prasowej przed wtorkową batalią.

Peter Struhar został nowym szkoleniowcem ekipy z Pruszkowa. To sprawia, że Wisła musi być przygotowana na różne scenariusze.

– Nowy trener szukał kilku rozwiązań w ostatnim meczu, więc wciąż nie wiemy, jak dokładnie zagrają. My przygotowujemy warianty na różne scenariusze i doskonalimy swoją grę, niezależnie od tego, ile czasu mieliśmy – zaznaczył trener lidera Betclic 1. Ligi.

Trener o rywalu, którego nie można lekceważyć

Kluczową postacią Znicza jest bez wątpienia Radosław Majewski. Na temat tego gracza również wypowiedział się Jop.

– Brak Majewskiego w kilku spotkaniach ma znaczenie – to zawodnik, który potrafi znacząco wzmocnić ofensywę zespołu. Ma świetny stały fragment gry i jest ważną postacią w lidze. Znicz przyzwyczaił nas do solidnej obrony, teraz gra inaczej i to jest pewne zaskoczenie – mówił trener Wisły.

Wtorkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30. Krakowski zespół ma zaległe rachunki do wyrównania ze Zniczem, ponieważ w poprzedniej kampanii przegrał w Pruszkowie (1:2).

