Wisła Kraków grała w szóstej kolejce Betclic 1. Ligi ze Zniczem Pruszków. Biała Gwiazda mogła liczyć na wsparcie swoich kibiców, którzy zaskoczyli swoją obecnością.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła Kraków ze wsparciem fanów w Pruszkowie

Wisła Kraków błyszczy w obecnym sezonie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, walcząc o awans do elity. Do starcia ze Zniczem Pruszków zespół Mariusza Jopa przystępował bez porażki na koncie. Jak przekazał dziennikarz Jakub Kłyszejko z TVPSport.pl, w sektorze gości pojawili się kibice Białej Gwiazdy.

Dzięki temu Wisła mogła po raz kolejny liczyć na wsparcie swoich fanów podczas wyjazdowego spotkania. Przełom nastąpił w meczu z GKS-em Tychy, kiedy to po dłuższym czasie krakowscy kibice dopingowali swoją drużynę na wyjeździe.

Fani Znicza, przynajmniej ci odpowiedzialni za doping, nie pogodzili się z obecnością szalikowców Wisły w sektorze gości. W ramach protestu bojkotowali mecz i wywiesili specjalny transparent z przesłaniem: „OD LAT WIERNI ZASADOM ULTRAS. PIKNIK CZY CHULIGAN – NIECH WIERNOŚĆ DO BARW KLUBU, A NIE SPRZĘT, BĘDZIE TWOJĄ SIŁĄ”.

Oto stanowisko kibiców Znicza Pruszków. Trybuna najbardziej zagorzałych sympatyków Znicza jest dziś pusta. #ZNIWIS Piłkarze Wisły Kraków w końcu mogą liczyć na wsparcie swoich kibiców.



„Jesteśmy zawsze tam 🎶" #ZNIWIS

Przed reprezentacyjną przerwą Wisła ma do rozegrania jeszcze jeden mecz wyjazdowy – 29 sierpnia zmierzy się z Miedzią Legnica. Jak zapowiedział prezes Wisły, Jarosław Królewski, kibice Białej Gwiazdy będą mogli pojawić się w sektorze gości także podczas tego spotkania. Kolejne tego typu starcie rozegrają z w drugiej połowie września, mierząc się wówczas z Górnikiem Łęczna.

