Wisła Kraków ze wsparciem fanów w Pruszkowie
Wisła Kraków błyszczy w obecnym sezonie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, walcząc o awans do elity. Do starcia ze Zniczem Pruszków zespół Mariusza Jopa przystępował bez porażki na koncie. Jak przekazał dziennikarz Jakub Kłyszejko z TVPSport.pl, w sektorze gości pojawili się kibice Białej Gwiazdy.
Dzięki temu Wisła mogła po raz kolejny liczyć na wsparcie swoich fanów podczas wyjazdowego spotkania. Przełom nastąpił w meczu z GKS-em Tychy, kiedy to po dłuższym czasie krakowscy kibice dopingowali swoją drużynę na wyjeździe.
Fani Znicza, przynajmniej ci odpowiedzialni za doping, nie pogodzili się z obecnością szalikowców Wisły w sektorze gości. W ramach protestu bojkotowali mecz i wywiesili specjalny transparent z przesłaniem: „OD LAT WIERNI ZASADOM ULTRAS. PIKNIK CZY CHULIGAN – NIECH WIERNOŚĆ DO BARW KLUBU, A NIE SPRZĘT, BĘDZIE TWOJĄ SIŁĄ”.
Przed reprezentacyjną przerwą Wisła ma do rozegrania jeszcze jeden mecz wyjazdowy – 29 sierpnia zmierzy się z Miedzią Legnica. Jak zapowiedział prezes Wisły, Jarosław Królewski, kibice Białej Gwiazdy będą mogli pojawić się w sektorze gości także podczas tego spotkania. Kolejne tego typu starcie rozegrają z w drugiej połowie września, mierząc się wówczas z Górnikiem Łęczna.
