Wisła Kraków nie próżnuje. Hitowy ruch potwierdzony!

Wisła Kraków oficjalnie poinformowała, że pozyskała nowego pomocnika. Sfinalizowany został ruch z udziałem Ervina Omicia, o którym w mediach pojawiały się wieści od dawna.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Ervin Omić został zawodnikiem Wisły Kraków

Wisła Kraków w trwającym sezonie ma ambitne plany związane z wywalczeniem awansu do PKO BP Ekstraklasy. W ostatnich latach 13-krotny mistrz Polski docierał do baraży, ale w decydujących momentach zawodził. Tym razem krakowianie liczą na bezpośredni awans do elity, a pomóc mają w tym nowi zawodnicy.

We wtorek, 19 sierpnia, klub z Krakowa ogłosił, że pozyskał Ervina Omicia. Austriak podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2027 roku.

„Wisła Kraków wzmacnia środek pola – do zespołu Białej Gwiazdy dołącza Ervin Omić. 22-letni austriacki pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon” – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie klubu.

Nowy nabytek Wisły w przeszłości reprezentował barwy m.in. SV Ried, Red Bulla Salzburg oraz Juventusu, gdzie występował w drużynie młodzieżowej i pełnił funkcję kapitana. Ostatnio grał w Wolfsberger AC, rozgrywając w tej ekipie 90 spotkań. O miejsce w składzie Omić będzie rywalizował m.in. z Jamesem Igbekeme, Markiem Carbo oraz Wiktorem Staszakiem, który latem dołączył do Wisły.

Po czterech kolejkach ligowych krakowska drużyna ma na koncie komplet 12 punktów. We wtorkowy wieczór zmierzy się ze Zniczem Pruszków w kolejnym meczu Betclic 1. Ligi.

