Mariusz Jop ujawnił, co napędza Wisłę. „To droga do sukcesu”

Wisła Kraków wysoko pokonała Znicz Pruszków (7:0) w starciu Betclic 1. Ligi. Trener Białej Gwiazdy po spotkaniu wypowiedział się na jego temat i nie tylko przed kamerą TVP Sport.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków idzie jak burza w Betclic 1. Lidze. Mariusz Jop zabrał głos

Wisła Kraków w tej kampanii na zapleczu PKO BP Ekstraklasy ma już 23 gole strzelone. Takie osiągnięcie robi ogromne wrażenie. Na ten temat w rozmowie z Kacprem Tomczykiem z TVP Sport wypowiedział się szkoleniowiec Białej Gwiazdy.

– Cieszymy się, że ta skuteczność jest na tak wysokim poziomie. To element, który chcieliśmy utrzymać także w meczu ze Zniczem Pruszków i nad którym będziemy dalej pracować, by w kolejnych spotkaniach również być skuteczni – podkreślił Mariusz Jop.

Innym rzucającym się w oczy elementem w grze wiślaków jest wysoki pressing. Na ten temat trener 13-krotnych mistrzów Polski wypowiedział się, chwaląc swoich zawodników.

– Mam przyjemność pracować z fantastycznymi piłkarzami, którzy oprócz wysokich umiejętności mają też dużą pokorę i świadomość. Wiedzą, że żeby pokazać swoją jakość, najpierw trzeba być mocno skoncentrowanym i zaangażowanym w grę obronną. Reakcja po stracie piłki to dziś jeden z kluczowych elementów futbolu. Czasami celowo ustawiamy się trochę inaczej w strukturze wysokiego pressingu, żeby w fazie przejściowej mieć jednego zawodnika więcej. Piłkarze są tego świadomi i wiedzą, że droga do sukcesu prowadzi przez ciężką pracę w defensywie i kontrpressingu – wyjaśnił trener Wisły.

Kuziemka na plus

Maciej Kuziemka we wtorkowym starciu z żółto-czerwonymi miał udział przy trzech zdobytych bramkach dla ekipy z Krakowa. Nie mogło więc zabraknąć pytania o gracza pochodzącego – podobnie jak szkoleniowiec Wisły – z Ostrowca Świętokrzyskiego.

– Maciek ma dobry pojedynek jeden na jeden, jest dynamiczny, potrafi zmienić kierunek prowadząc piłkę. Najważniejsza jest jednak jego pokora i ogromna chęć do pracy. W zeszłym sezonie wystawiałem go w sparingach jako „ósemkę” czy „szóstkę” i nigdy nie narzekał, zawsze dawał z siebie maksimum. To świetny prognostyk, bo takie cechy w połączeniu z jego potencjałem rokują bardzo dobrze – zaznaczył Jop.

Nowy nabytek Białej Gwiazdy

We wtorek klub z Krakowa oficjalnie poinformował o pozyskaniu Erwina Omicia. Trener Białej Gwiazdy zaznaczył jednak, że piłkarz będzie potrzebował trochę czasu, aby wejść w rytm treningowy.

– To zawodnik z ciekawym CV, kapitan młodzieżowej reprezentacji Austrii, z dużym potencjałem. Zobaczymy, jak będzie się prezentował, bo potrzebuje czasu, by złapać rytm treningowy – powiedział Jop.

We właściwych barwach 😎 pic.twitter.com/YtjzGCgJ6E — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) August 19, 2025

Wisła nie do zatrzymania

Wisła po pięciu rozegranych spotkaniach ligowych legitymuje się kompletem zwycięstw. 13-krotni mistrzowie Polski mają jednocześnie jeden zaległy mecz do rozegrania z Wieczystą.

