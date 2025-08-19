Znane składy na mecz Znicz – Wisła. Trenerzy odkryli karty

Wisła Kraków chce kontynuować zwycięską passę
Wisła Kraków w tej kampanii cieszy swoją postawą kibiców. 13-krotni mistrzowie Polski kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i do kolejnego meczu przystąpią z kompletem punktów. Choć na drodze Białej Gwiazdy stanie czerwona latarnia rozgrywek, nikt w klubie nie zamierza lekceważyć Znicza Pruszków.
Wiślacy w miniony weekend nie rozegrali swojego spotkania, ponieważ mecz z Wieczystą został przełożony. Wcześniej jednak krakowska ekipa w roli gospodarza pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki (3:2). Z kolei zespół Petera Struhara kilka dni temu otrzymał bolesną lekcję piłki nożnej od drużyny Piotra Stokowca (1:4).
Gospodarze do rywalizacji przystąpią w optymalnym zestawieniu. Tymczasem Biała Gwiazda wciąż musi radzić sobie bez kilku zawodników. Poza grą pozostają: Bartosz Jaroch, Anton Chichkan, Bartosz Talar, Rafał Mikulec, Piotr Starzyński, Kacper Skrobański i Alan Uryga.
Obie ekipy mierzyły się ze sobą dwukrotnie w poprzedniej kampanii. Wiślacy u siebie przegrali z pruszkowianami jednym golem (0:1). Na obiekcie Znicza również lepsza okazała się drużyna z Pruszkowa (2:1).
Składy na mecz Znicz Pruszków – Wisła Kraków
Znicz: Napieraj – Okhronchuk, Jach, Proczek, Ciepiela, Pawlik, Sokół, Borecki, Kazimierczak, Karol, Majewski
Wisła: Broda – Krzyżanowski, Kutwa, Biedrzycki, Lelieveld, Duda, Carbo, Duarte, Ertlhaler, Kuziemka, Rodado.
Czytaj więcej: Wisła Kraków nie próżnuje. Hitowy ruch potwierdzony!