Znane składy na mecz Znicz – Wisła. Trenerzy odkryli karty

Wisła Kraków w ostatnim wtorkowym spotkaniu szóstej kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się ze Zniczem Pruszków. znane są już składy obu ekip na mecz. Biała Gwiazda bez zaskoczeń.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków chce kontynuować zwycięską passę

Wisła Kraków w tej kampanii cieszy swoją postawą kibiców. 13-krotni mistrzowie Polski kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i do kolejnego meczu przystąpią z kompletem punktów. Choć na drodze Białej Gwiazdy stanie czerwona latarnia rozgrywek, nikt w klubie nie zamierza lekceważyć Znicza Pruszków.

Wiślacy w miniony weekend nie rozegrali swojego spotkania, ponieważ mecz z Wieczystą został przełożony. Wcześniej jednak krakowska ekipa w roli gospodarza pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki (3:2). Z kolei zespół Petera Struhara kilka dni temu otrzymał bolesną lekcję piłki nożnej od drużyny Piotra Stokowca (1:4).

Gospodarze do rywalizacji przystąpią w optymalnym zestawieniu. Tymczasem Biała Gwiazda wciąż musi radzić sobie bez kilku zawodników. Poza grą pozostają: Bartosz Jaroch, Anton Chichkan, Bartosz Talar, Rafał Mikulec, Piotr Starzyński, Kacper Skrobański i Alan Uryga.

Obie ekipy mierzyły się ze sobą dwukrotnie w poprzedniej kampanii. Wiślacy u siebie przegrali z pruszkowianami jednym golem (0:1). Na obiekcie Znicza również lepsza okazała się drużyna z Pruszkowa (2:1).

Składy na mecz Znicz Pruszków – Wisła Kraków

Znicz: Napieraj – Okhronchuk, Jach, Proczek, Ciepiela, Pawlik, Sokół, Borecki, Kazimierczak, Karol, Majewski

Wisła: Broda – Krzyżanowski, Kutwa, Biedrzycki, Lelieveld, Duda, Carbo, Duarte, Ertlhaler, Kuziemka, Rodado.

Od początku grać swoje 🔥 pic.twitter.com/2ZP7SB3mt0 — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) August 19, 2025

Czytaj więcej: Wisła Kraków nie próżnuje. Hitowy ruch potwierdzony!