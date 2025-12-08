Znakomity bilans Wisły Kraków. Królewski podsumował rok

10:42, 8. grudnia 2025
Sebastian Janus
Źródło:  Jarosław Królewski [X]

Wisła Kraków remisem z ŁKS-em Łódź zakończyła zmagania w 2025 roku. Ostatnie miesiące były dla krakowskiej ekipy bardzo dobre, a o podsumowanie pokusił się Jarosław Królewski.

Jarosław Królewski
fot. ZUMA Press Inc Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła zdominowała stawkę. Świetny bilans w 2025 roku

Wisła Kraków zrobiła dotąd bardzo wiele, aby na koniec sezonu świętować awans do Ekstraklasy. Zimuje jako zdecydowany lider z dziewięcioma punktami przewagi nad drugą w tabeli Polonią Bytom. Można powiedzieć, że ekipa Mariusza Jopa zdominowała stawkę, choć oczywiście nie może spuścić z tonu, jeśli chce bezproblemowo utrzymać się na szczycie.

Biała Gwiazda prezentowała się bardzo dobrze na przestrzeni całego 2025 roku. Runda wiosenna poprzedniego sezonu również była obiecująca, ale zwieńczyła ją porażka z Miedzią Legnica w barażach. Jop wspólnie ze swoim sztabem poprawili mankamenty, dlatego zespół znakomicie wystartował w tej kampanii i nie oddał pozycji lidera do końca rundy.

W 2025 roku Wisła zwyciężyła w lidze 23 z 34 spotkań. To świetny bilans, biorąc pod uwagę, jak dużą przewagę pod tym kątem ma nad pozostałymi drużynami. Jarosław Królewski docenia świetną pracę trenerów oraz zawodników, którzy wreszcie grają na miarę oczekiwań oraz swoich możliwości.

„Z pokorą wracamy do pracy po nowym roku, by ten potencjał który mamy w Wiśle Kraków w końcu przyniósł upragniony sukces tak aby na 120 lecie klubu świętować powrót do Ekstraklasy” – podsumował Królewskim w swoim wpisie, dodając dane statystyczne za 2025 rok.