Wychowanek Rapidu Wiedeń wzmocni Wisłę Płock? Ostatnio grał na Litwie [NASZ NEWS]

Wisła Płock stara się o powrót do Ekstraklasy i w tym momencie jej działania wyglądają całkiem obiecująco. Klub jest na czwartym miejscu w tabeli, co zapewnia mu udział w barażach. I choć okienko transferowe jest już zamknięte, to z ustaleń goal.pl wynika, że Wisła może wzmocnić się jeszcze wychowankiem Rapidu Wiedeń.

Odzyskać smak Ekstraklasy

Wisła Płock jeszcze niedawno grała w Ekstraklasie, ale nie zdołała obronić swojej pozycji w najwyższej klasie rozgrywkowej. Celem klubu jest jednak jak najszybszy powrót do elity. Takie zadanie otrzymał trener Mariusz Misiura i na razie wygląda to dość obiecująco.



Wprawdzie czwarta pozycja jaką zajmują obecnie płocczanie nie daje bezpośredniego awansu, ale już udział w barażach jak najbardziej. W 21 meczach Wisła zgromadziła 37 punków. Strata do drugiej Arki jest spora, bo wynosi siedem “oczek”. Z kolei przewaga nad siódmym Górnikiem Łęczna to cztery punkty.

Jako wolny zawodnik może podpisać kontrakt

Czyli, wszystko jest jeszcze możliwe, choć o bezpośredni awans może być ciężko. Niewykluczone natomiast, że Wisła już niedługo będzie miała nowego piłkarza. Z informacji goal.pl wynika, że do Płocka może trafić 27-letni Austriak Denis Bosnjak. To wychowanek Rapidu Wiedeń, choć większość czasu w kontekście tego zespołu spędził w Rapidzie II.



Ostatnie dwa sezony Bosnjak (występuje na pozycji defensywnego pomocnika) grał na Litwie (Hegelmann),, ale od stycznia jest zawodnikiem bez klubu. A to oznacza, że może podpisać kontrakt z nowym pracodawcą mimo zamkniętego już okienka transferowego.