Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - ŁKS Łódź

Wieczysta – Wisła w październiku

Po ośmiu kolejkach Betclic 1. Ligi na czele tabeli znajduje się Wisła Kraków, która o cztery punkty wyprzedza wicelidera. Jest nim Wieczysta Kraków, beniaminek tegorocznych rozgrywek. Co ciekawe, obie ekipy mają za sobą tylko siedem spotkań, ponieważ bezpośrednie ich starcie zostało przełożone. Było to spowodowane chęcią rozegrania tego pojedynku na stadionie przy ulicy Reymonta, a więc na domowym obiekcie Białej Gwiazdy.

Początkowo mecz Wieczysta – Wisła w 5. kolejce został przeniesiony na 6 września. Jednak szybko okazało się, że krakowskie ekipy mogą przystąpić do tego starcia mocno osłabione – kilku zawodników miało doczekać się powołania na spotkania reprezentacji narodowych. Dlatego oba kluzy wystąpiły do PZPN-u o kolejną zmianę.

Krajowa federacja, a konkretnie Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, wyraziła zgodę na takie rozwiązanie i ustaliła nowy termin derbów stolicy Małopolski. Odbędą się one 2 października o godzinie 19.00.

Trzy dni wcześnie, 29 września, Wisła zagra z Polonią Bytom, a zaledwie dwa dni później, 23 października, zaplanowano potyczkę z Ruchem Chorzów. Natomiast Wieczysta 28 września ma zmierzyć się z Niebieskimi, a 3 października z Odrą Opole.