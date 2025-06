Wolsztyński opuszcza Stal Mielec. Zaskakujący transfer napastnika [NASZ NEWS]

Choć Stal Mielec pożegnała się z Ekstraklasą, to Łukasz Wolsztyński indywidualnie wypadł w ostatnich rozgrywkach dobrze. 30-letni napastnik strzelił pięć goli, co czyni go jednym z... najskuteczniejszych Polaków w lidze w ostatnim sezonie. A z informacji goal.pl wynika, że kolejne bramki będzie strzelał za granicą.

Robert Skalski Alamy Na zdjęciu: Łukasz Wolsztyński

9 punktów w „kanadyjce”

Łukasz Wolsztyński zakończył ostatni sezon z całkiem niezłym dorobkiem indywidualnym. Do pięciu goli dorzucił cztery asysty, choć nie wystarczyło to do utrzymania mielczan w Ekstraklasie. 30-latkowi po tym sezonie skończył się kontrakt, a z informacji goal.pl wynika, że karierę będzie kontynuował za granicą.



Jak ustaliliśmy, nowym pracodawcą Wolsztyńskiego będzie słowacki Tatran Presov. To beniaminek tamtejszej ekstraklasy. A dla Wolsztyńskiego oznacza to pierwszy wyjazd za granicę, bo do tej pory reprezentował barwy polskich klubów.

Pierwszy wyjazd z kraju

To wychowanek Górnika, mający w swoim CV również takie kluby jak Limanovia, Arka Gdynia, Chojniczanka, Kotwica Kołobrzeg czy wspomniana Stal Mielec.



Na poziomie Ekstraklasy Wolsztyński zagrał 121 meczów, w których strzelił 14 goli i zaliczył 19 asyst. W Pucharze Polski to 17 występów, 6 goli i 2 asysty. Strzelał również na poziomie pierwszej i drugiej ligi.