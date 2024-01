fot. Imago / Jakub Gruca / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków ma zamiar w 2024 roku wywalczyć awans do PKO Ekstraklasy

Pomóc w zrealizowaniu celu ma trener Albert Rude

Na temat wyboru nowego szkoleniowca Białej Gwiazdy w rozmowie z Meczykami wypowiedział się prezes Wisły

Przedstawiciel klubu z Krakowa bez ogródek wypowiedział się także na temat Zbigniewa Bońka

Jarosław Królewski bez ceregieli o Zbigniewie Bońku

Wisła Kraków zakończyła 2023 rok na piątej pozycji w tabeli Fortuna 1 Ligi. Biała Gwiazda jednak nie celuje w miejsce barażowe na koniec sezonu, a w bezpośredni awans do elity. Albert Rude w barażach w ostatnich latach nie radził sobie dobrze, co na X przypominał między innymi użytkownik AbsurDB. Wypowiedział się na ten temat Jarosław Królewski.

– Wiem, że to tak wszystko wygląda… To, że Albert Rude brał udział barażach, to moim zdaniem świetne doświadczenie. Mam jednak nadzieję, że w Wiśle uniknie gry w barażach, aby nie musieć przeżywać traumy. Wiem natomiast, że w Polsce jest taka narracja, że jak raz się coś przegrało, to najlepiej zakopać się w ziemi i nie pokazywać się w świecie w biznesowym czy sportowym – mówił sternik Wisły Kraków w rozmowie z Samuelem Szczygielskim z Meczyków.

– Pan Boniek, nazywając mnie trampkarzem, potwierdził, że zapisany jest do takiego świata, który jest światem totalnych zgredów. Świat jednak wygląda trochę inaczej. Ludzie ponoszą porażki, ale żyją dalej i próbują dalej coś osiągnąć. W końcu osiągają sukces. Moim zdaniem dlatego Polacy rzadko próbują czegoś, bo boją się stygmatyzacji. Kulturowo musimy się wielu rzeczy nauczyć – kontynuował Jarosław Królewski.

– Wybraliśmy trenera tak, jak robią to najlepsze kluby na świecie. Staramy się ograniczyć decyzję w oparciu o intuicję i prawdopodobieństwo. Teraz stwierdziłem, że będzie inaczej – uzupełnił przedstawiciel krakowskiej ekipy.