SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła marzy o Ekstraklasie

To już kolejny sezon w którym fani Wisły Kraków marzą o awansie i powrocie do Ekstraklasy. Jednocześnie kolejny, w którym ich drużynie może być bardzo trudno. Po pierwszej części sezonu Biała Gwiazda zajmuje dopiero siódme miejsce w ligowej tabeli. Do miejsc premiowanych bezpośrednim awansem traci aż 10 punktów. Znacznie mniejszą, bo tylko 2-punktową stratę, ma do miejsc dających prawo gry w barażach o awans. I właśnie baraże są obecnie celem minimum drużyny prowadzonej przez Mariusza Jopa.

Najbliższy rywal wiślaków – Znicz Pruszków – może być zadowolony z pierwszej rundy. Celem zespołu na ten sezon jest utrzymanie i drużyna spod Warszawy jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego. Aktualnie plasuje się w środkowej części ligowej tabeli, z bezpieczną 9-punktową przewagą nad strefą spadkową. W Pruszkowie zdają sobie jednak sprawę, że każdy zdobyty punkt może być wiosną na wagę złota.

Jak zakończy się sobotni mecz? wygra Wisła

będzie remis

wygra Znicz wygra Wisła 100%

będzie remis 0%

wygra Znicz 0% 25+ Votes

Wrócić na zwycięski tor

Obie drużyny w ubiegłym roku nie pożegnały się z kibicami w najlepszym stylu. Wisła w dwóch ostatnich ligowych spotkaniach zdobyła tylko jeden punkt. Najpierw uległa 0:2 na wyjeździe Polonii Warszawa, a następnie tylko zremisowała 1:1 u siebie z Miedzią Legnica. Z kolei Znicz rywalizację w rundzie jesiennej zakończył porażką 2:3 przed własną publicznością z Ruchem Chorzów.

Trzy mecze w pierwszej lidze

Sobotnie spotkanie będzie czwartym pojedynkiem obu zespołów na pierwszoligowych boiskach. Dwa pierwsze mecze w poprzednim sezonie zakończyły się wygranymi Wisły – 6:2 u siebie i 3:2 na wyjeździe. W jesiennej konfrontacji tych drużyn doszło natomiast do dużej niespodzianki, bowiem trzy punkty powędrowały na konto Znicza. Jedenastka z Pruszkowa wygrała u siebie 2:1. Teraz Wisła z pewnością będzie chciała się zrewanżować.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Wisła zdecydowanym faworytem

Wisła uznawana jest wręcz za murowanego faworyta sobotniego spotkania, co może nieco dziwić biorąc pod uwagę liczbę jej potknięć w rundzie jesiennej. Za wiślakami na pewno przemawia atut własnego boiska, na którym w tym sezonie doznali tylko jednej porażki. Z drugiej strony z dziesięciu rozegranych spotkań przed własną publicznością Biała Gwiazda wygrała tylko cztery.

Wisła Kraków Znicz Pruszków 1.30 5.00 8.20 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Wisła Kraków W R W P P R ? 72.4 % Remis 17.2 % Znicz Pruszków R P P R W P ? 10.4 %

Mecz Wisła Kraków - Znicz Pruszków rozegrane zostanie w sobotę (15 lutego) o godzinie 17:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale TVP Sport. Za pośrednictwem internetu mecz za darmo można obejrzeć także na platformie Betclic TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL.