Wisła Kraków z problemami przed meczem ze Zniczem. Wypadło aż siedmiu graczy

Wisła Kraków od soboty 15 lutego zaczyna zmagania o swoją przyszłość. Biała Gwiazdy w meczu 20. kolejki Betlic 1. Ligi zagra ze Zniczem Pruszków. Podejdzie do spotkania osłabiona.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Sytuacja kadrowa Wisły Kraków przed meczem ze Zniczem Pruszków

Wisła Kraków przystąpi do sobotniej potyczki ze Zniczem Pruszków, mając w planach wygrać po raz dziewiąty w tej kampanii. Zadanie nie będzie jednak łatwe. 13-krotni mistrzowie Polski będą musieli radzić sobie bez kilku zawodników w rywalizacji w ramach Betclic 1. Ligi. O sytuacji kadrowej Wisły poinformowała natomiast rzecznik prasowa klubu z Krakowa Karola Kawula.

Trener Mariusz Jop finalnie nie będzie mógł skorzystać z usług aż siedmiu zawodników. W gronie nieobecnych na starcie z zespołem Grzegorza Szoki są: Josep Colley, Marc Carbo, Igor Łasicki, Bartosz Talar, Enis Fazlagić, Patryk Gogół i Piotr Starzyński. Tym samym przed szkoleniowcem krakowian ograniczone pola manewru na kilku pozycjach.

Zobacz również: Wisła Kraków – sezon 2024/2025

W każdym razie do dyspozycji Jopa będzie sprowadzony zimą Marko Poletanović. Niewykluczone, że zawodnik wystąpi nawet w wyjściowym składzie, co dawał do zrozumienia trenera przy okazji spotkania z dziennikarzami w piątek.

Wisła na starcie drugiej części ma trzy mecze, które mogą określić, o co tak naprawdę będzie rywalizować Biała Gwiazda w pierwszym półroczu 2025 roku. Po meczu ze Zniczem ekipę z Krakowa czeka Mecz Mistrzów na Stadionie Śląskim przeciwko Ruchowi Chorzów przy rekordowej liczbie widzów na trybunach. Z kolei pod koniec lutego ponownie w roli gościa wiślacy zagrają z Arką Gdynia. Spotkanie odbędzie się 28 lutego o godzinie 20:30. Z kolei potyczka z Niebieskimi zaplanowana jest na 22 lutego na godzinę 14:30.