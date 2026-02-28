Wisła traci impet? Mariusz Jop zabrał głos

10:58, 28. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Wisła Kraków

Wisła Kraków zmierza pewnym krokiem w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy. Aczkolwiek w ostatnich ośmiu meczach wygrała tylko dwa razy. Na ten temat głos zabrał Mariusz Jop.

Mariusz Jop
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków ma problem? Jasny przekaz trenera

Wisła Kraków jest aktualnie liderem Betclic 1. Ligi. Ostatnio jednak postawa Białej Gwiazdy może niepokoić. W ostatnich ośmiu występach krakowianie wygrali tylko dwa razy, licząc również Puchar Polski. Na koncie Wisły są także dwie porażki i cztery remisy. Swoimi przemyśleniami w tej sprawie podzielił się szkoleniowiec ekipy z Krakowa.

– Liczy się to, co będzie na koniec sezonu. Mamy średnią 2,18 punktu na mecz, kolejna drużyna około 1,7. Ta różnica nie wzięła się z niczego. To efekt ciężkiej pracy i wiary w to, co robimy powiedział Mariusz Jop w trakcie konferencji prasowej opublikowanej przez klubową telewizję.

Zespół świetnie pracował w tym tygodniu. Była duża konkurencja, koncentracja i jakość. Widzę, że idziemy w górę pod względem płynności gry. Chciałbym, żebyśmy w niedzielę rozpoczęli kolejną passę zwycięstw – zaznaczył trener.

W pięciu ostatnich spotkaniach między Wisłą a Znicz Pruszków ani razu nie padł remis. Dwukrotnie górą była ekipa z Pruszkowa, z kolei trzy razy zwyciężyli krakowianie. W rundzie jesiennej Wisła udzieliła lekcji futbolu żółto-czerwonym, wygrywając różnicą siedmiu trafień (7:0). Tymczasem w ostatnim starciu na stadionie w Krakowie między drużynami padł tylko jeden gol. Górą finalnie był Znicz, a do zwycięstwa drużynę poprowadził Paweł Moskwik.

