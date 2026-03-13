Wisła z wnioskiem ws. meczu ze Śląskiem. O to prosi klub

Wisła Kraków konsekwentnie walczy o swoje. Lider Betclic 1. Ligi tym razem zwrócił się do Komisji ds. Rozgrywek PZPN. Znamy treść wniosku Białej Gwiazdy.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków zwraca się do PZPN-u

Nic nie wskazuje na to, by spór dotyczący meczu Śląsk Wrocław – Wisła Kraków został rozwiązany w najbliższym czasie. Chociaż obu stronom zależy na tym, by w możliwie jak najkrótszym terminie otrzymać ostateczną decyzję ws. tego spotkania, trudno spodziewać się szybkiego rozstrzygnięcia. Zwłaszcza wobec wniosku, który złożyła Biała Gwiazda.

Pismo, które Wisła złożyła do Komisji ds. Rozgrywek PZPN, zostało opatrzone tytułem „Wniosek o zawieszenie postępowania oraz wstrzymanie wydania decyzji w sprawie dotyczącej meczu Śląsk Wrocław – Wisła Kraków z dnia 7 marca 2026 r.”.

O co prosi klub? Po pierwsze, o „zawieszenie postępowania prowadzonego przez Szanowną Komisję w sprawie przedmiotowego Meczu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez Komisję Dyscyplinarną PZPN wobec Śląska Wrocław w przedmiocie odmowy przyjęcia autoryzowanej grupy kibiców Wisły Kraków na Mecz”, a po drugie o „wstrzymanie wydania przez Szanowną Komisję jakiejkolwiek decyzji w niniejszej sprawie do czasu prawomocnego zakończenia wskazanego w pkt. 1 powyżej postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez Komisję Dyscyplinarną PZPN”.

Pełna treść wniosku jest dostępna TUTAJ. Pierwsze posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej PZPN odbyło się 12 marca, natomiast kolejne zaplanowano na 16 marca 2026 r. o godz. 14:00.