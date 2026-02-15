Komplet publiczności o krok. Przed derbami Wisła – Wieczysta padła mocna deklaracja

08:23, 15. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Peter Moore (X)

Wisła Kraków w ramach 21. kolejki Betclic 1. Ligi zagra z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Tymczasem na platformie X ciekawym wpisem w kontekście derbów wyróżnił się Peter Moore.

Peter Moore
fot. PressFocus Na zdjęciu: Peter Moore

Peter Moore o meczu Wisła – Wieczysta

Wisła Kraków to ekipa, która pewnym krokiem zmierza w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy. Trudno dziś sobie wyobrazić, aby Biała Gwiazda po czterech sezonach spędzonych na zapleczu elity w kolejnej kampanii nadal była przedstawicielem Betclic 1. Ligi. Tymczasem ciekawym wpisem w swoich mediach społecznościowych wyróżnił się doradca zarządu Wisły.

„Kiedy na stadionie Wisły Kraków zapalają się światła, dzieje się coś wyjątkowego” – napisał Moore na platformie X.

„Nasz kolejny mecz u siebie jest bliski kompletu publiczności. Nie tylko wypełniacie trybuny, budujecie mur wiary. Każdy śpiew. Każdy szalik uniesiony w górę. Każdy ryk po wślizgu. To właśnie sprawia, że nasz stadion staje się niezdobytą twierdzą” – zaznaczył brytyjski menedżer.

To już nie tylko mecz. Czuć coś więcej w Krakowie

„Awansu się nie dostaje. Awans się wywalcza. A wszystko zaczyna się u nas, w domu” – napisał Moore.

„Niech będzie głośno. Niech będzie bezlitośnie. Niech nikt stąd nie wyjedzie z punktami. Twierdza Kraków. Razem” – podsumował 71-latek.

Jednocześnie klub z Krakowa za pośrednictwem biura prasowego przekazał, że już 28 tysięcy kibiców jest w posiadaniu biletu na spotkanie derbowe, w którym Wisła na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana zmierzy się z Wieczystą Kraków. Mecz odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 20:30. W pierwszym starciu w tej kampanii między zespołami miał miejsce remis (1:1).

