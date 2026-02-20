fot. PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Kazimierz Moskal o meczu Wisła – Wieczysta

Wieczysta Kraków przystępowała do piątkowej batalii z jasnym celem, aby zmniejszyć stratę do pierwszej Wisły Kraków i odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo w 2026 roku. Ostatecznie to się nie udało. W derbowej batalii ponownie miał miejsce remis. Po zakończeniu meczu na jego temat wypowiedział się szkoleniowiec Żółto-czarnych.

– Myślę, że to było dobre spotkanie. Wiele sytuacji z jednej i drugiej strony. Każda z drużyn może czuć niedosyt. Przed meczem można się było spodziewać wyniku w każdą strinę. Kibice nie mogą narzekać na poziom spotkania. Oba zespoły chciały wygrać. Mamy dwóch rannych. W każdym razie my ten punkt szanujemy i myślami jesteśmy już przy starciu z Polonią Warszawa – usłyszal Goal.pl od trenera Kazimierza Moskala na pomeczowej konferencji prasowej.

Aktualny szkoleniowiec Wieczysta zaliczył w piątkowy wieczór powrót na stare śmieć. Można się było zatem zastanawiać, czy w związku z tym towarzyszyły mu jakieś wyjątkowe emocje. Sam zainteresowany zabrał głos na ten temat.

– Mój powrót na Reymonta? Gdyby to byłą moja pierwsza wizyta jako trener innej drużyny, to pewnie bym jakoś do tego mógł podchodzić. Oczywiście coś we mnie w środku się działo, ale podeszedłem do tego spokojnie. To co było, już zostało wyleczone we mnie. Trzeba wykazać się profesjonalizmem – przekonywał Moskala.

Ocena po hicie kolejki

Wisła długimi momentami miałą problemy w derbowej batalii. Zatem trener Wieczystej został zapytany porzez jednego z dziennikarzy, czy jego ekipa rozegrała najlepszą partię od momentu przejęcia sterów nad drużyną. Odpowiedź byłą konkretna.

– To być może był najlepszy mecz Wieczystej. Wpływ na to mogło mieć jednmak boisko, które było bardzo dobrze przygotowane. Mamy w drużyunie sporo jakości, ale nie tylko tym można wygrywać mecze. Każdy następny mecz i każdy kolejny tydzień będzie działał na naszą korzyść – wyjaśnił szkoleniowiec Krakowian

Beniaminek rozgrywek po rozegraniu 22 spotkań legitymuje się bilansem 37 punktów na koncie. Wieczysta na zapleczu PKO BP Ekstraklasy jest bez porażki od 22 listopada minionego roku. Po raz ostatni przegrała ze Stalą Rzeszów (1:2). Żółto-czarni właśnie od starcia z Wisłą zaliczyli serię kilku meczów bez wygranej. Tymczasem w następnej kolejce zmierzą się w roli gospodarza w Sosnowcu z Polonią Warszawa.