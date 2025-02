Wisła u siebie, a Odra bez liderów. Mecz na przełamanie w Płocku

fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Wisła – Odra: najwyższa pora na pobudkę

Wisła Płock i Odra Opole to drużyny, grające w tej kampanii o zupełnie inne cele. Nafciarze pod wodzą Mariusza Misiury koncentrują się na grze o awans do elity. Niebiesko-czerwoni natomiast za wszelką cenę chcą uniknąć spadku z Betclic 1. Ligi.

Obie ekipy przed niedzielną konfrontacją dzieli różnica aż 15 punktów. Wisła rywalizację ligową w 2025 roku zaczęła od niespodziewanego remisu z Chrobrym Głogów. Z kolei Odra podzieliła się punktami z Bruk-Betem Termaliką.

Nie brakowało goli w pierwszej w tym sezonie bezpośredniej konfrontacji płocczan z opolanami. Padły trzy bramki, a finalnie górą byli zawodnicy ekipy z Płocka. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach ligowych między zespołami trzy razy górą byli Nafciarze, raz Odra i jedna batalia zakończyła się remisem.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wisły

wygraną Odry

remisem wygraną Wisły

wygraną Odry

remisem 0 Votes

Odra na celowniku Nafciarzy

Wisłą Płock do drugiej części sezonu przystąpiła z dużymi ambicjami związanymi z walką o czołowe lokaty w tabeli. Jednocześnie marzy się kibicom Nafciarzy awansu do elity. Na starcie jednak Wisła rozczarowała, remisując w roli gościa z Chrobrym Głogów (0:0).

Na swojej arenie jednak w ostatnich dwóch występach w lidze zespół z Płock nie przegrywał. Pokonał Wartę Poznań (4:0) i podzielił się punktami z Górnikiem Łęczna (2:2).

Zobacz również: Betclic 1 Liga – tabela, wyniki

Odra Opole natomiast pod wodzą Jarosława Skrobacza pozostawia po sobie dobre wrażenie w starciu z Bruk-Betem Termaliką. Niebiesko-czerwoni prowadzili z liderem rozgrywek dwoma golami, ale finalnie zremisowali (2:2). Tym samym opuszczali obiekt Słoni z niedosytem.

W ostatnim meczu w roli gościa w 2024 roku opolanie co prawda wygrali z Pogonią Siedlce (1:0). Niemniej wcześniej totalnie rozbici przez Ruch Chorzów (0:6).

Mecze drużyny Wisła Płock Chrobry Głogów 0 Wisła Płock 0 Wisła Płock 2 Górnik Łęczna 2 Arka Gdynia 2 Wisła Płock 0 Wisła Płock 1 Wisła Kraków 3 Znicz Pruszków 2 Wisła Płock 2 Mecze drużyny Odra Opole Odra Opole 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Odra Opole 0 Warta Poznań 0 Kotwica Kołobrzeg 0 Odra Opole 1 Odra Opole 0 Miedź Legnica 2 Górnik Łęczna 2 Odra Opole 2

Sytuacja kadrowa Wisły i Odry

Wszystko wskazuje na to, że gospodarze przystąpią do niedzielnej batalii w swoim najmocniejszym zestawieniu. Przed samym spotkaniem nie wyciekły wieści o osłabieniach w drużynie z Płocka. Z kolei z kilku zawodników nie będzie mógł skorzystać opiekun gości. Wyłączeni z gry w Odrze są kolejno: Piotr Żemło, Adrian Purzycki, Adrian Łyszczarz oraz Edvin Muratović.

Ogólnie u gospodarzy dużo powinno zależeć od postawy takich graczy jak Jorge Jimenez i Łukasz Sekulski. Pierwszy w tej kampanii ma na swoim koncie siedem bramek. Kapitan płockiej drużyny strzelił natomiast sześć goli. W zespole z Opola uwagę przykuwają z kolei Marcel Mansfeld czy Szymon Kobusińki, którzy wzmocnili Odrę w styczniu tego roku.

Gospodarze faworytem

Wisła Płock wygrała u siebie w sześciu z ostatnich 10 spotkań w Betclic 1. Lidze. To sugeruje, że drużyna Mariusza Misiury powinna być postrzegana przed niedzielnym starciem jako faworyt. Do podobnego wniosku podchodzą analitycy bukmacherscy. Typ na zwycięstwo Nafciarzy kształtuje się w wysokości 1.60. Remis oszacowano na 3.75., Z kolei opcję na wygraną Odry wyceniono na 5.00 i to według bukmacherów najmniej prawdopodobny scenariusz.

Wynik Operator Kurs Wisła Płock 1.60 Remis 3.75 Odra Opole 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2025 10:47 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Wisła Płock P R R P W R ? 57 % Remis 24.3 % Odra Opole W R R P W R ? 18.6 %

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.