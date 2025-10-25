Jop wskazał słabości Stali Rzeszów. Tak Wisła chce wygrać po raz jedenasty!

Wisła Kraków w niedzielne popołudnie zmierzy się ze Stalą Rzeszów w meczu 14. kolejki Betclic 1. Ligi. Przed tym starciem kilka zdań na jego temat wypowiedział trener Mariusz Jop.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop przed spotkaniem Wisła Kraków – Stal Rzeszów

Wisła Kraków w niedzielnym starciu przeciwko Stali Rzeszów ma zamiar umocnić się na pozycji lidera Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda jednocześnie planuje odnieść jedenaste zwycięstwo w tej kampanii. Przed potyczką swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec ekipy z Krakowa.

– Stal to zespół, który na pewno ma więcej atutów ofensywnych. Potrafi atakować pozycyjnie, jest groźny w ataku szybkim. Natomiast ma sporo problemów, jeżeli chodzi o grę w defensywie. Tam dosyć często zmieniana jest struktura bronienia – czasami jest to nawet szóstka w linii, układ 6-3-1. Czasami to ewoluuje i przechodzi w piątkę. Jest tam dużo takich ciekawych zmian – mówił Mariusz Jop w trakcie sobotniej konferencji prasowej cytowanej przez WislaPortal.pl.

Trener krakowskiej ekipy nie ukrywa, że chciałby, aby mecz potoczył się podobnie jak niedawna potyczka z Puszczą Niepołomice.

– To byłoby idealne rozwiązanie, gdybyśmy szybko otworzyli to spotkanie. Zresztą zawsze staramy się od samego początku dominować, narzucić swój sposób grania, szczególnie u siebie, przy wsparciu kibiców. Na pewno jest to dla nas trochę łatwiejsza sytuacja – podkreślił Jop.

Niedzielna potyczka zacznie się o godzinie 14:30. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od maja tego roku. Wówczas górą była Wisła, wygrywając 3:0.

